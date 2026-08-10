Bolojan dă bani din Fondul de rezervă pentru criza de pe Dunăre. Scufundarea barjelor n-a făcut prea mare lucru

Publicat 10 aug. 2026, 16:12 Actualizat 10 aug. 2026, 16:52

S-a încheiat sedinta extraordinară de guvern convocată de Ilie Bolojan. Situația din energie este departe de rezolvare. Dunărea a început să scadă din nou, în ciuda operațiunilor cu barjele scufundate, iar acum se caută alte soluții urgente, iar Guvernul va debloca bani din Fondul de Rezervă. Ședință de urgenșâă este și la Centrala de la Cernavodă.

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