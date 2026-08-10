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Mediu· 1 min citire
Bolojan dă bani din Fondul de rezervă pentru criza de pe Dunăre. Scufundarea barjelor n-a făcut prea mare lucru
Guvernul alocă 5,1 milioane de lei din Fondul de rezervă pentru intervenții de urgență pe Dunăre
Publicat10 aug. 2026, 16:12
Actualizat10 aug. 2026, 16:52
S-a încheiat sedinta extraordinară de guvern convocată de Ilie Bolojan. Situația din energie este departe de rezolvare. Dunărea a început să scadă din nou, în ciuda operațiunilor cu barjele scufundate, iar acum se caută alte soluții urgente, iar Guvernul va debloca bani din Fondul de Rezervă. Ședință de urgenșâă este și la Centrala de la Cernavodă.
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