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Mediu· 2 min citire
Record de temperatură în Marea Mediterană: apele din largul insulei Mallorca au depășit 33 de grade Celsius
Record de temperatură în Marea Mediterană
Apele din largul insulei Mallorca, parte a arhipelagului spaniol Baleare, au atins o temperatură record de 33,02 grade Celsius în timpul actualului val de căldură, potrivit unei măsurători efectuate de o baliză din Marea Mediterană și anunțate de Serviciul Național de Meteorologie din Spania (AEMET), informează DPA.
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