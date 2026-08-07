Record de temperatură în Marea Mediterană: apele din largul insulei Mallorca au depășit 33 de grade Celsius

Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 08:13

Apele din largul insulei Mallorca, parte a arhipelagului spaniol Baleare, au atins o temperatură record de 33,02 grade Celsius în timpul actualului val de căldură, potrivit unei măsurători efectuate de o baliză din Marea Mediterană și anunțate de Serviciul Național de Meteorologie din Spania (AEMET), informează DPA.

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