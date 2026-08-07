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Record de temperatură în Marea Mediterană: apele din largul insulei Mallorca au depășit 33 de grade Celsius

Record de temperatură în Marea Mediterană

Record de temperatură în Marea Mediterană

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 7 aug. 2026, 08:13

Apele din largul insulei Mallorca, parte a arhipelagului spaniol Baleare, au atins o temperatură record de 33,02 grade Celsius în timpul actualului val de căldură, potrivit unei măsurători efectuate de o baliză din Marea Mediterană și anunțate de Serviciul Național de Meteorologie din Spania (AEMET), informează DPA.

Cea mai ridicată temperatură înregistrată în apele spaniole

Măsurătoarea a fost realizată de baliza aflată în largul insulei Dragonera. Înainte de confirmarea oficială din partea Autorității Portuare Spaniole, televiziunea publică RTVE a anunțat că este vorba despre cea mai mare temperatură înregistrată vreodată în apele Spaniei.

Marea Mediterană, cu patru grade peste media obișnuită

Specialiștii spun că temperaturile actuale din vestul Mării Mediterane sunt cu aproximativ patru grade Celsius peste media pe termen lung. Oamenii de știință consideră că principalul factor care determină această încălzire este reprezentat de schimbările climatice cauzate de activitățile umane.

Riscuri pentru ecosisteme și pentru vremea din toamnă

Încălzirea accentuată a Mării Mediterane afectează ecosistemele marine sensibile și crește riscul producerii unor furtuni violente însoțite de ploi torențiale în sezonul de toamnă.

Marea foarte caldă evaporă cantități mari de apă și transferă energie termică în atmosferă. Atunci când masele de aer rece pătrund din nord, contrastul termic poate favoriza formarea unor fenomene meteorologice severe.

Disconfort pentru turiști și localnici

Temperaturile ridicate ale apei se resimt deja pe litoralul insulei Mallorca. Aerul rămâne cald și umed chiar și pe timpul nopții, iar apa mării nu mai oferă senzația de răcorire obișnuită în perioadele estivale.

Meteorologii avertizează că valul de căldură continuă să afecteze regiunea mediteraneană, iar valorile ridicate ale temperaturilor ar putea persista și în perioada următoare.

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