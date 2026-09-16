Finlanda „crește” după era glaciară. Sute de hectare de uscat apar anual, iar proprietarii de terenuri se confruntă cu o situație neobișnuită

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 sept. 2026, 23:53

Finlanda trece printr-o transformare geologică începută în urmă cu mii de ani și care continuă și astăzi. În special pe coasta de vest, terenul se ridică lent după presiunea exercitată de uriașa calotă de gheață din timpul ultimei ere glaciare. În zona Golfului Botnic, procesul este suficient de amplu încât sute de hectare de teren să iasă anual de sub apă.

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