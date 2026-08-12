A investit toți banii într-o insulă pustie. Ce s-a întâmplat cu locul după doar trei ani

Scris de Realitatea.NET Publicat: 12 aug. 2026, 23:32

O insulă nelocuită din apropierea Zanzibarului a devenit un exemplu spectaculos de conservare a naturii, după ce o profesoară din Germania a decis să-și investească economiile într-un proiect neobișnuit. Sibylle Riedmiller a descoperit în 1991 insula Chumbe și reciful de corali din jurul acesteia, iar câțiva ani mai târziu zona a fost transformată într-un sanctuar marin protejat.

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