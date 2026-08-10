Insula unde oamenii nu își încuie casele și mașinile. Motivul are legătură cu un pericol care poate apărea oricând

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 21:00

În nordul extrem al lumii există un loc în care o regulă de siguranță pare greu de imaginat pentru cei obișnuiți cu orașele aglomerate: locuitorii nu își încuie, de regulă, nici casele, nici mașinile. Nu este vorba despre faptul că oamenii ar considera furturile imposibile, ci despre un pericol mult mai mare, care poate apărea pe străzile localității fără niciun avertisment.

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