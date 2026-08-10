O mare putere europeană a rămas fără muncitori pe șantiere și caută să angajeze. Salariile ajung la 7.000 de euro

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 21:41

Piața construcțiilor din Germania se confruntă cu un deficit major de personal calificat, chiar într-un moment în care sectorul începe să dea semne de revenire. Aproximativ 150.000 de angajați sunt necesari pentru a acoperi necesarul de forță de muncă, iar situația devine cu atât mai dificilă cu cât tot mai mulți muncitori se apropie de vârsta pensionării.

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