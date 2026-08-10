O mare putere europeană a rămas fără muncitori pe șantiere și caută să angajeze. Salariile ajung la 7.000 de euro

Piața construcțiilor din Germania se confruntă cu un deficit major de personal calificat, chiar într-un moment în care sectorul începe să dea semne de revenire. Aproximativ 150.000 de angajați sunt necesari pentru a acoperi necesarul de forță de muncă, iar situația devine cu atât mai dificilă cu cât tot mai mulți muncitori se apropie de vârsta pensionării.
Problema apare într-o perioadă în care sunt anunțate noi investiții și sunt deblocate proiecte de infrastructură, inclusiv lucrări legate de eficientizarea energetică a clădirilor. Companiile trebuie însă să găsească oameni pentru a putea pune în practică aceste proiecte.
Una din trei firme de construcții are posturi vacante, în condițiile în care sectorul se confruntă de mai mult timp cu lipsa personalului tehnic.
Germania are nevoie urgentă de muncitori
Deficitul de angajați nu este unul temporar. Industria construcțiilor germane se confruntă cu o problemă structurală, alimentată atât de numărul insuficient de persoane care intră în meseriile tehnice, cât și de pensionarea celor care au acumulat ani de experiență.
Situația devine mai complicată tocmai în perioada în care piața începe să se miște din nou. Pentru 2026 sunt așteptate deblocări de fonduri și investiții importante în infrastructură și în proiecte de eficientizare energetică, ceea ce înseamnă că firmele vor avea nevoie de și mai mulți angajați.
În lipsa personalului necesar, o parte dintre companii riscă să nu poată valorifica aceste oportunități sau să întâmpine întârzieri în derularea lucrărilor.
Ce meserii sunt căutate
Germania nu caută doar muncitori fără calificare. Cea mai mare nevoie este de personal tehnic și de meseriași care pot ocupa posturi pentru care este necesară pregătire profesională.
Printre angajații căutați se numără electricienii, instalatorii sanitari, specialiștii în sisteme de încălzire, zidarii, tâmplarii și zugravii. Sunt necesari, de asemenea, muncitori specializați în placări și tehnicieni pentru schele.
Lipsa acestor categorii de personal este legată în special de dificultatea înlocuirii angajaților care ies la pensie. Îmbătrânirea forței de muncă pune astfel o presiune tot mai mare asupra companiilor.
În același timp, Germania concurează pentru aceiași specialiști cu alte economii europene. Țările din vestul Europei încearcă să atragă muncitori din Europa de Est, iar numărul persoanelor disponibile pentru aceste meserii nu este suficient pentru a acoperi toate necesitățile.
Cât câștigă muncitorii din construcții
Veniturile diferă semnificativ în funcție de pregătire, experiență și responsabilitățile asumate. Salariul minim în Germania este în prezent de 13,90 euro pe oră, însă angajații din construcții sunt, în general, remunerați peste acest nivel.
Pentru muncitorii necalificați și ajutoarele de pe șantier, veniturile sunt cuprinse, de regulă, între 1.900 și 2.800 de euro brut pe lună.
Cei care au calificări și diplome pot obține salarii mai mari. Un muncitor calificat poate ajunge la venituri cuprinse între 2.600 și 3.400 de euro brut lunar.
Pentru anumite specializări tehnice, nivelul salarial crește și mai mult. Electricienii, instalatorii și specialiștii în sisteme de încălzire pot câștiga între 2.800 și 3.800 de euro brut pe lună.
Cele mai mari salarii sunt pentru cei care conduc șantierele
Diferențele cele mai mari apar în cazul funcțiilor de coordonare. Pe măsură ce cresc responsabilitățile, cresc și veniturile oferite de companiile din domeniu.
Un șef de șantier poate primi între 3.800 și 5.000 de euro brut lunar, în funcție de experiență și de complexitatea proiectelor pe care le coordonează.
Pentru un manager de șantier, venitul poate urca până la 7.000 de euro brut pe lună. Aceste poziții presupun însă responsabilități mult mai mari, inclusiv coordonarea echipelor, organizarea lucrărilor și gestionarea aspectelor tehnice și logistice ale proiectelor.
Germania nu este singura țară care caută muncitori
Deficitul de personal din construcții se resimte în mai multe state europene. Companiile din marile economii vestice concurează pentru aceeași categorie de lucrători, în special pentru specialiștii proveniți din Europa de Est.
În Spania, situația este prezentată ca fiind și mai dificilă, companiile estimând un necesar de peste 700.000 de persoane pentru sectorul construcțiilor.
Astfel, problema forței de muncă nu se limitează la Germania, ci face parte dintr-o criză mai largă a personalului calificat din industria construcțiilor europene. În același timp, îmbătrânirea populației active face tot mai dificilă înlocuirea angajaților care ies din activitate.