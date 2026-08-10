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Extern· 2 min citire
Trump vrea să ceară Iranului despăgubiri de război „pentru toți oamenii pe care i-a ucis și rănit”
Donald Trump. Foto: Profimedia
Publicat10 aug. 2026, 22:24
Actualizat10 aug. 2026, 22:25
SursăAgerpres
Președintele american Donald Trump a afirmat luni că Statele Unite vor cere 'compensații' din partea Iranului pentru atacurile acestuia împotriva aliaților SUA din regiune și pentru victimele din rândul trupelor americane, dar și din rândul protestatarilor anti-guvernamentali iranieni, după ce Teheranul a condiționat redeschiderea Strâmtorii Ormuz printre altele de plata unor despăgubiri pentru pagubele ce i-au fost provocate de războiul declanșat împotriva sa de SUA și Israel, relatează AFP.
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