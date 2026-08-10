De la începutul mandatului, Trump a revocat vizele a sute de mii de străini. Americanii au făcut public bilanțul

Publicat 10 aug. 2026, 23:01 Sursă Agerpres

Departamentul de Stat al SUA a anunțat luni că a revocat peste 175.000 de vize pentru cetățeni străini de la începutul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump, relatează agențiile e presă străine.

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