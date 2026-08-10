De la începutul mandatului, Trump a revocat vizele a sute de mii de străini. Americanii au făcut public bilanțul

Departamentul de Stat al SUA a anunțat luni că a revocat peste 175.000 de vize pentru cetățeni străini de la începutul celui de-al doilea mandat al președintelui Donald Trump, relatează agențiile e presă străine.
Majoritatea deciziilor de revocare a vizelor au fost luate pentru abuzarea sistemului de imigrație și pentru incidente precum conflicte cu forțele de ordine, agresiuni, furturi sau conducere sub influența alcoolului ori a drogurilor, a precizat Departamentul de Stat într-un comunicat.
Guvernul american a subliniat că o viză de intrare în SUA 'este un privilegiu, nu un drept' și a avertizat că va folosi 'toate resursele disponibile' pentru a-i sancționa pe aceia care consideră că pot abuza de acest privilegiu.
Motivele de revocare
Printre exemplele de cetățeni străini ale căror vize au fost revocate, Departamentul de Stat a menționat cazuri de persoane acuzate de agresiune sexuală sau tulburarea ordinii publice, precum și mai mulți cetățeni străini care au celebrat uciderea activistului conservator Charlie Kirk, asasinat în septembrie 2025 într-un campus universitar de un tânăr radicalizat împotriva președintelui Trump.
Secretarul de Stat Marco Rubio a dispus de asemenea revocarea unor vize din motive de politică externă, cum ar fi cazul unui cetățean cubanez acuzat de participare la o 'operațiune de influență' a Havanei și cel al unor cetățeni iranieni care au legături cu regimul ayatollahilor.
În cadrul măsurilor promovate de Administrația președintelui Trump împotriva imigrației ilegale, Statele Unite au înăsprit procesul de acordare a vizelor, impunând în unele țări garanții înaintea eliberării acestor vize și sporind verificările asupra solicitanților, inclusiv analiza activității lor pe rețelele de socializare.
Imediat ce a revenit la Casa Albă în ianuarie anul trecut, Trump a oprit fluxurile migratorii la granița cu Mexicul și a impus măsuri de restrângere a dreptului de azil.
De asemenea, el a ordonat desfășurarea Gărzii Naționale în mai multe orașe guvernate de opoziția democrată, inclusiv Los Angeles și Washington, pentru a combate criminalitatea și a sprijini activitatea poliției imigrației (ICE), instituție care pune în aplicare măsurile sale de combatere a migrației ilegale, un fenomen scăpat de sub control în timpul fostului președinte democrat Joe Biden.