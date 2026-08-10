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Extern· 2 min citire
Bulgaria vrea o flotă mai mare de F-16. „Avem nevoie de cel puțin 16 avioane”
F-16 în Bulgaria. Foto: Profimedia
Publicat10 aug. 2026, 19:30
SursăAgerpres
Ministrul bulgar al apărării, Dimităr Stoianov, a declarat luni că Bulgaria are nevoie de cel puțin 16 avioane multirol americane F-16, în timp ce achiziționarea unei a doua escadrile de astfel de aparate 'este încă un vis', relatează agenția BTA.
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