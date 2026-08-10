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Bulgaria vrea o flotă mai mare de F-16. „Avem nevoie de cel puțin 16 avioane”

F-16 în Bulgaria. Foto: Profimedia

F-16 în Bulgaria. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat10 aug. 2026, 19:30
SursăAgerpres

Ministrul bulgar al apărării, Dimităr Stoianov, a declarat luni că Bulgaria are nevoie de cel puțin 16 avioane multirol americane F-16, în timp ce achiziționarea unei a doua escadrile de astfel de aparate 'este încă un vis', relatează agenția BTA.

Forțele Aeriene bulgare au în prezent o escadrilă formată din opt aeronave de acest tip, dar nu toate sunt operaționale. În condițiile a 200 de ore de zbor pentru fiecare aeronavă disponibilă în prezent pot fi efectuate, în medie, numai 40 de ore de zbor pentru fiecare dintr-un grup de 20 de piloți, ceea ce este insuficient, a explicat ministrul bulgar, vorbind la Televiziunea Națională Bulgară (BNT).

Totuși, el a respins criticile conform cărora instruirea a fost întârziată, subliniind că este important să fie parcurs fiecare pas pentru a se asigura că piloții dobândesc suficientă experiență.

De asemenea, el a susținut că rata disponibilității operaționale a flotei bulgare de avioane F-16 achiziționate din SUA este comparabilă cu cea a armatei americane. 'Personalul tehnic face eforturi extraordinare și reușește la ora actuală să asigure întreținerea aeronavelor, în timp ce antrenamentul continuă intens', a spus ministrul Dimităr Stoianov.

Cât despre întreținerea vechilor avioane rusești MiG-29, el a amintit dificultățile determinate de obținerea unor piese de schimb pentru aceste avioane.
'Se explorează opțiuni pentru achiziția de piese de schimb și aeronave suplimentare, inclusiv livrarea de piese din Polonia și Ungaria, deși nu a fost exclusă posibilitatea de a obține o aeronavă întreagă din Polonia', a menționat ministrul bulgar.

Ministerul Apărării de la Sofia a lansat o procedură de achiziții pentru reparații capitale pentru un număr de până la 10 motoare RD-33 Seria 2, care echipează avioanele MiG-29.

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