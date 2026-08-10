Rusia ar pregăti noi atacuri asupra Kievului înainte de Ziua Independenței Ucrainei. Evaluarea ISW

Scris de Realitatea.NET Publicat: 10 aug. 2026, 14:18

Rusia ar putea lansa în următoarele săptămâni o campanie de atacuri asupra infrastructurii energetice din Kiev, cu obiectivul de a provoca pagube cât mai mari înainte de 24 august, Ziua Independenței Ucrainei, potrivit celei mai recente evaluări a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Moscova ar putea utiliza inclusiv rachete balistice din rezerva strategică, în condițiile în care Ucraina se confruntă cu un deficit de interceptori.

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