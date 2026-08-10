Rusia ar pregăti noi atacuri asupra Kievului înainte de Ziua Independenței Ucrainei. Evaluarea ISW

Rusia ar putea lansa în următoarele săptămâni o campanie de atacuri asupra infrastructurii energetice din Kiev, cu obiectivul de a provoca pagube cât mai mari înainte de 24 august, Ziua Independenței Ucrainei, potrivit celei mai recente evaluări a Institutului pentru Studiul Războiului (ISW). Moscova ar putea utiliza inclusiv rachete balistice din rezerva strategică, în condițiile în care Ucraina se confruntă cu un deficit de interceptori.
ISW citează Centrul ucrainean pentru Comunicații Strategice, care, pe baza unor informații ale serviciilor americane, susține că Rusia se pregătește pentru o campanie majoră împotriva infrastructurii energetice a capitalei ucrainene.
Potrivit evaluării, Kremlinul ar putea folosi rezerva strategică de rachete balistice pentru a produce pagube cât mai mari până la 24 august.
Analiștii ISW consideră că Rusia ar putea începe mai devreme campania de atacuri asupra sistemului energetic ucrainean. În toamna anului 2025, atacurile intensive au început în septembrie, însă Moscova ar putea demara campania pentru sezonul 2026-2027 încă din august.
Unul dintre factorii care ar putea favoriza atacurile este vulnerabilitatea actuală a apărării aeriene ucrainene.
Președintele Volodimir Zelenski a declarat pe 5 august că Ucraina primește în prezent de aproape trei ori mai puțini interceptori împotriva rachetelor balistice decât la începutul anului 2026.
Rusia ar fi profitat deja de această situație. Potrivit ISW, chiar și atacuri cu un număr relativ redus de rachete balistice și cvasibalistice au provocat pagube importante. În aceste condiții, loviturile cu rachete balistice asupra instalațiilor energetice din Kiev ar putea avea „efecte semnificative”.
Atacurile ar putea afecta pregătirile pentru iarnă
Un atac lansat în august ar putea avea și scopul de a perturba lucrările Ucrainei de reparare și fortificare a infrastructurii energetice înaintea sezonului rece.
Ucraina încearcă în prezent să repare instalațiile avariate în timpul campaniei rusești din iarna 2025-2026 și să le protejeze în perspectiva unor noi atacuri.
ISW avertizează că lovirea acestor obiective încă din august ar putea reduce capacitatea Ucrainei de a pregăti sistemul energetic pentru iarna 2026-2027, ceea ce ar putea face atacurile rusești din lunile următoare și mai distructive.
Zeci de miliarde de dolari, pagube
Potrivit datelor citate de ISW, campania rusă de atacuri din toamna și iarna trecută a provocat pagube estimate la 64-70 de miliarde de dolari.
Prim-vicepremierul ucrainean Denis Șmîhal a declarat la începutul lunii august că aproximativ 80% din capacitățile de producere a energiei ale Ucrainei au fost avariate sau distruse, iar deficitul de producție a ajuns la aproximativ șase gigawați.
Șase rachete și 151 de drone, lansate într-o singură noapte
Evaluarea ISW vine după un nou atac masiv al Rusiei. În noaptea de 7 spre 8 august, forțele ruse au lansat șase rachete balistice Iskander-M și rachete provenite din sistemele S-400, precum și 151 de drone Shahed, Gerbera, Italmas și drone-momeală Parodiya.
Apărarea ucraineană a anunțat că a doborât 135 de drone, însă rachetele și alte 13 drone de atac au lovit 12 locații.
Au fost raportate atacuri asupra infrastructurii civile și logistice din regiunile Cernihiv, Odesa și Kiev, asupra unui tren de pasageri în regiunea Sumî și asupra unor benzinării din regiunea Dnipropetrovsk.
Volodimir Zelenski a declarat că cel puțin trei civili au fost uciși în Kiev.