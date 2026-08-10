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Atac ucrainean cu drone asupra unei rafinării importante din Rusia. 13 persoane au murit

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

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Scris deRealitatea.NET
Publicat10 aug. 2026, 12:41
Actualizat10 aug. 2026, 13:09

Cel puţin 13 persoane au fost ucise, iar alte aproape 40 au fost rănite în urma unui atac cu drone ucrainene asupra unor obiective industriale şi civile din Nijnekamsk, în regiunea rusă Tatarstan, unde se află una dintre principalele rafinării de petrol ale ţării, relatează Reuters şi TASS.

Atac asupra unei rafinării-cheie din Tatarstan

Rafinăria de petrol din regiune, una dintre cele mai avansate din punct de vedere tehnologic din Rusia, a fost lovită în timpul atacului, potrivit mai multor surse media ruseşti. În videoclipuri neconfirmate de pe reţelele sociale, se poate observa fum ridicându-se deasupra a ceea ce pare a fi o rafinărie de petrol. Reuters menţionează că nu a putut verifica în mod independent aceste imagini, în timp ce TASS nu menţionează în mod specific rafinăria, dar spune că atacul a vizat „atât instalaţii industriale, cât şi civile”.

Rafinăria TANECO a companiei Tatneft, care a fost lovită de Ucraina la începutul lunii iunie, a prelucrat 17 milioane de tone de ţiţei în 2024, producând 2,7 milioane de tone de benzină şi 8,5 milioane de tone de motorină.

Loviturile ucrainene asupra infrastructurii petroliere rusești se intensifică

Şeful Tatarstanului, Rustam Minnihanov, a declarat o perioadă de doliu după atacul ucrainean în care ar fi murit inclusiv un copil. Dacă bilanţul se confirmă, ar fi unul dintre cele mai mortale atacuri ale Ucrainei în Rusia.

Ucraina şi-a intensificat atacurile asupra rafinăriilor de petrol ruseşti în ultimele luni, într-o campanie care a provocat penurie de combustibil în multe părţi ale Rusiei, deşi autorităţile afirmă că majoritatea acelor probleme iniţiale au fost rezolvate între timp.

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