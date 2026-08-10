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Extern· 2 min citire
Atac ucrainean cu drone asupra unei rafinării importante din Rusia. 13 persoane au murit
FOTO: Arhivă
Publicat10 aug. 2026, 12:41
Actualizat10 aug. 2026, 13:09
Cel puţin 13 persoane au fost ucise, iar alte aproape 40 au fost rănite în urma unui atac cu drone ucrainene asupra unor obiective industriale şi civile din Nijnekamsk, în regiunea rusă Tatarstan, unde se află una dintre principalele rafinării de petrol ale ţării, relatează Reuters şi TASS.
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