Operațiunea de la stânca Pârjoaia s-a încheiat. Apele Române construiesc un dig din barje pentru creșterea nivelului Dunării la Cernavodă

Operațiunea de dislocare a stâncii Pârjoaia s-a încheiat cu succes, fiind îndepărtată o cantitate importantă de piatră. Intervențiile continuă pe sectorul Dunărea Veche–Brațul Bala, unde patru barje urmează să fie scufundate controlat pentru formarea unui dig care să redirecționeze apa către Cernavodă.
Două dintre cele patru barje au ajuns deja la fața locului și urmează să fie încărcate cu piatră. Celelalte două vor fi aduse în cursul zilei de luni, după care toate vor fi amplasate în pozițiile stabilite de specialiști.
Modalitatea de scufundare va fi stabilită de specialiști
Experții Navrom, ai Universității „Dunărea de Jos” și ai Administrației Fluviale a Dunării de Jos vor stabili modul în care barjele vor fi scufundate. Operațiunea este coordonată de Administrația Națională „Apele Române”, iar directorul general adjunct Sorin Rîndașu se află în zonă încă de duminică.
Autoritățile estimează că toate cele patru barje vor fi scufundate până miercuri dimineață. În paralel, Administrația Fluvială a Dunării de Jos continuă lucrările de dragare pe sectorul Dunărea Veche–Brațul Bala. Intervenția este una complexă și presupune construirea unui epiu, adică a unui dig de dirijare. Rolul acestuia este să schimbe direcția unei părți din debit și să trimită mai multă apă către sectorul Cernavodă.
Prin această lucrare, autoritățile încearcă să asigure debitele minime necesare producției de energie nucleară. Instituțiile implicate spun că vor continua intervențiile pentru ca alimentarea cu apă a sectorului Cernavodă să fie menținută, pe cât posibil, la nivelul necesar.
Debitul ar putea coborî sub minimul din august 2003
Prognoza Institutului Național de Hidrologie și Gospodărire a Apelor arată că, pe 7 august, debitul Dunării la intrarea în România ar putea coborî sub minimul înregistrat în august 2003, de 1.400 de metri cubi pe secundă. Un nivel apropiat de această valoare ar urma să se mențină pe tot parcursul săptămânii.
Luni, debitul măsurat la intrarea în țară este de 1.500 de metri cubi pe secundă. Valoarea este de aproximativ trei ori mai mică decât mediile multianuale ale lunilor iulie și august, de 4.700, respectiv 3.900 de metri cubi pe secundă. Comparativ cu aceeași perioadă din 2025, debitul este mai mic cu aproximativ 25%. Anul trecut erau înregistrați 2.000 de metri cubi pe secundă, față de cei 1.500 măsurați în prezent.
Dunărea scade cu 2–3 centimetri pe zi la Cernavodă
Nivelul Dunării în zona Cernavodă a ajuns la minus 218 centimetri și ar putea coborî la minus 233 de centimetri până pe 9 august. În lipsa intervenției, diferența ar însemna o scădere de 15 centimetri, adică aproximativ 2–3 centimetri în fiecare zi. Scufundarea barjelor și construirea digului de dirijare urmăresc să împiedice această scădere. Ținta operațiunii este creșterea nivelului apei în zona Cernavodă cu aproximativ 10–12 centimetri.