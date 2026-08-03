Operațiunea de la stânca Pârjoaia s-a încheiat. Apele Române construiesc un dig din barje pentru creșterea nivelului Dunării la Cernavodă

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 13:26

Operațiunea de dislocare a stâncii Pârjoaia s-a încheiat cu succes, fiind îndepărtată o cantitate importantă de piatră. Intervențiile continuă pe sectorul Dunărea Veche–Brațul Bala, unde patru barje urmează să fie scufundate controlat pentru formarea unui dig care să redirecționeze apa către Cernavodă.

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