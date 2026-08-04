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Lider sindical, avertisment grav despre Complexul Energetic Oltenia: cariere rentabile închise, investiții zero și mineri concediați

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Scris deRealitatea.NET
Publicat4 aug. 2026, 08:57
SursăRealitatea PLUS

Avertisment fără precedent lansat de liderul unui sindicat al Complexului Energetic Oltenia. Nicu Bunoaică a transmis, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, în cadrul emisiunii Miza Zilei realizată de Ana Maria Păcuraru, că s-au închis cele mai rentabile cariere de exploatare a cărbunelui, iar investițiile au ajuns la zero. De asemenea, spune acesta, au fost dați afară foarte mulți mineri și se lucrează la capacitate redusă.

„La Complexul Energetic Oltenia, normal, politicienii și miniștrii Energiei, începând cu, să zicem, pe perioada lui domnul Virgil Popescu, care este la noi groparul Complexului Energetic Oltenia, a închis cele mai rentabile cariere, da? Investițiile au fost zero, deci nu pot face față să... să facă stocuri de cărbune uriașe, pentru că nu se mai poate. Excavatoarele, datorită faptului că au fost puși directori politici, sunt îngropate în pământ și se va vorbi de lipsa de cărbune și lipsa de personal. Au fost dați afară foarte mulți meșteri acum și nu mai avem personal pentru a funcționa cu carierele să dăm cărbune. Clar!”, a declarat Bunoaică.

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