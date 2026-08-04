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Locale· 1 min citire
Lider sindical, avertisment grav despre Complexul Energetic Oltenia: cariere rentabile închise, investiții zero și mineri concediați
Publicat4 aug. 2026, 08:57
SursăRealitatea PLUS
Avertisment fără precedent lansat de liderul unui sindicat al Complexului Energetic Oltenia. Nicu Bunoaică a transmis, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, în cadrul emisiunii Miza Zilei realizată de Ana Maria Păcuraru, că s-au închis cele mai rentabile cariere de exploatare a cărbunelui, iar investițiile au ajuns la zero. De asemenea, spune acesta, au fost dați afară foarte mulți mineri și se lucrează la capacitate redusă.
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