Lider sindical, avertisment grav despre Complexul Energetic Oltenia: cariere rentabile închise, investiții zero și mineri concediați

Publicat 4 aug. 2026, 08:57 Sursă Realitatea PLUS

Avertisment fără precedent lansat de liderul unui sindicat al Complexului Energetic Oltenia. Nicu Bunoaică a transmis, în exclusivitate pentru Realitatea PLUS, în cadrul emisiunii Miza Zilei realizată de Ana Maria Păcuraru, că s-au închis cele mai rentabile cariere de exploatare a cărbunelui, iar investițiile au ajuns la zero. De asemenea, spune acesta, au fost dați afară foarte mulți mineri și se lucrează la capacitate redusă.

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