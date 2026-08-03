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Misiune dificilă în vârful Lespezi din Masivul Făgăraş. Salvamontiștii intervin pentru recuperarea a doi tineri

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 23:45

Salvamontiștii din județul Argeș intervin, luni seară, pentru recuperarea a doi tineri surprinși de lăsarea întunericului în zona vârfului Lespezi, din Masivul Făgăraș. Cei doi au anunțat că sunt epuizați și că nu dispun de surse de iluminare, motiv pentru care au solicitat sprijinul salvatorilor montani.

Misiunea salvamontiștilor este în desfășurare

Salvamontiștii aflați în serviciul de tură operativă la refugiul Capra Transfăgărășan intervin, luni seară, pentru recuperarea a doi tineri surprinși de lăsarea întunericului în zona vârfului Lespezi.

"Cei doi turiști, aflați în stare de epuizare și fără surse de iluminare, nu și-au mai putut continua deplasarea în siguranță și au solicitat sprijinul salvatorilor montani. După localizarea acestora, echipa Salvamont le va acorda asistența necesară și îi va însoți până în zona Piscu Negru, unde au mașina", au informat oficialii Salvamont Argeș.

Recomandările salvamontiștilor

Salvatorii montani le reamintesc turiștilor că planificarea este un element esențial pentru orice drumeție montană. Aceștia recomandă estimarea corectă a timpului de parcurgere și pornirea pe traseu suficient de devreme pentru a evita deplasarea pe întuneric.

Totodată, în rucsac nu ar trebui să lipsească o lanternă frontală cu baterii de rezervă, iar echipamentul trebuie adaptat traseului ales. Salvamontiștii subliniază că o pregătire corespunzătoare poate preveni situații care necesită intervenția echipelor de salvare.

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