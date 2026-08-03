Misiune dificilă în vârful Lespezi din Masivul Făgăraş. Salvamontiștii intervin pentru recuperarea a doi tineri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 23:45

Salvamontiștii din județul Argeș intervin, luni seară, pentru recuperarea a doi tineri surprinși de lăsarea întunericului în zona vârfului Lespezi, din Masivul Făgăraș. Cei doi au anunțat că sunt epuizați și că nu dispun de surse de iluminare, motiv pentru care au solicitat sprijinul salvatorilor montani.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Argessalvamontmunții făgăraș