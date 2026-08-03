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Locale· 1 min citire
Misiune dificilă în vârful Lespezi din Masivul Făgăraş. Salvamontiștii intervin pentru recuperarea a doi tineri
FOTO: Arhivă
Salvamontiștii din județul Argeș intervin, luni seară, pentru recuperarea a doi tineri surprinși de lăsarea întunericului în zona vârfului Lespezi, din Masivul Făgăraș. Cei doi au anunțat că sunt epuizați și că nu dispun de surse de iluminare, motiv pentru care au solicitat sprijinul salvatorilor montani.
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