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Locale· 1 min citire

Alertă în județul Sibiu, după apariția unui urs. A fost emis mesaj RO-Alert

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 19:50

Un urs a fost observat, luni după-amiază, în comuna Șelimbăr, situată în apropierea municipiului Sibiu, iar autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT atât pentru locuitorii din Șelimbăr, cât și pentru cei din cartierele limitrofe ale municipiului reședință.

Autoritățile au emis mesaj RO-ALERT

Un urs a fost semnalat, în urmă cu puțin timp, în localitatea Șelimbăr, pe strada Mihai Viteazu. Apelul privind prezența animalului a fost făcut la numărul unic de urgență 112, iar la fața locului s-a deplasat un echipaj SMURD pentru asigurarea măsurilor din competență.

Inspectoratul pentru Situații de Urgență Sibiu a transmis un mesaj RO-ALERT către locuitorii din zonă, prin care aceștia au fost avertizați cu privire la prezența ursului.

Jandarmii au intervenit pentru siguranța localnicilor

Pentru protejarea comunității, Jandarmeria Sibiu a direcționat de urgență un echipaj în zona indicată și a informat reprezentanții celorlalte instituții abilitate să intervină în astfel de situații.

Misiunea autorităților este în desfășurare, iar echipele aflate la fața locului monitorizează situația.

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