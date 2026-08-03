Alertă în județul Sibiu, după apariția unui urs. A fost emis mesaj RO-Alert

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 19:50

Un urs a fost observat, luni după-amiază, în comuna Șelimbăr, situată în apropierea municipiului Sibiu, iar autoritățile au emis un mesaj RO-ALERT atât pentru locuitorii din Șelimbăr, cât și pentru cei din cartierele limitrofe ale municipiului reședință.

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