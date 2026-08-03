Cutremur cu magnitudinea 3,1 în zona seismică Vrancea: seismul s-a produs la adâncimea de 121,9 kilometri

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 13:32

Un cutremur slab cu magnitudinea 3,1 s-a produs luni, 3 august 2026, la ora 12:34:57, în zona seismică Vrancea. Seismul a fost înregistrat la o adâncime de 121,9 kilometri, potrivit Institutului Național de Cercetare-Dezvoltare pentru Fizica Pământului.

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