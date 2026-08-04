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Femeie de 43 de ani, arestată la Constanța după ce ar fi încercat să trimită prin curier 35 de doze de cocaină în Austria

Cocaină

Cocaină

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 15:20

O femeie de 43 de ani a fost arestată preventiv după ce ar fi încercat să trimită cocaină în Austria. Drogurile ar fi fost puse într-un plic predat unei firme internaționale de curierat. În documentele de expediere, femeia ar fi declarat că plicul conținea acte. Tribunalul Constanța a dispus arestarea acesteia pentru 30 de zile.

Faptele s-ar fi petrecut la sfârșitul lunii iulie 2026, în municipiul Constanța. Plicul ar fi conținut 35 de doze de cocaină și ar fi avut ca destinație Austria. Femeia este cercetată pentru tentativă de scoatere ilegală din țară a unor droguri de mare risc. Ancheta vizează și infracțiunea de trafic de droguri de mare risc.

Percheziție în județul Galați

Polițiștii au făcut pe 3 august 2026 o percheziție la o locuință din județul Galați. Ulterior, femeia a fost reținută de procurori. La acțiune au participat polițiști specializați în combaterea criminalității organizate din Constanța și Galați, procurori și jandarmi. Judecătorul de drepturi și libertăți a decis apoi arestarea preventivă pentru 30 de zile. Femeia beneficiază de prezumția de nevinovăție pe tot parcursul procesului penal.

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