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Locale· 1 min citire
Femeie de 43 de ani, arestată la Constanța după ce ar fi încercat să trimită prin curier 35 de doze de cocaină în Austria
Cocaină
O femeie de 43 de ani a fost arestată preventiv după ce ar fi încercat să trimită cocaină în Austria. Drogurile ar fi fost puse într-un plic predat unei firme internaționale de curierat. În documentele de expediere, femeia ar fi declarat că plicul conținea acte. Tribunalul Constanța a dispus arestarea acesteia pentru 30 de zile.
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