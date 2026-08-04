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Locale· 1 min citire
Accident mortal pe Calea Dorobanți din București: un pieton de 70 de ani a murit după ce a fost lovit de mașina unui șofer de 36 de ani
Ambulanță
Un bărbat de 70 de ani a murit după ce a fost lovit de o mașină pe Calea Dorobanți din București. Accidentul s-a produs marți, 4 august 2026, în jurul orei 08:20. Victima ar fi fost pe partea carosabilă în momentul impactului. Bărbatul a fost dus la Spitalul Clinic de Urgență București, dar medicii nu au mai putut să îi salveze viața.
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