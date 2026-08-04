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Accident mortal pe Calea Dorobanți din București: un pieton de 70 de ani a murit după ce a fost lovit de mașina unui șofer de 36 de ani

Ambulanță

Ambulanță

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 13:32

Un bărbat de 70 de ani a murit după ce a fost lovit de o mașină pe Calea Dorobanți din București. Accidentul s-a produs marți, 4 august 2026, în jurul orei 08:20. Victima ar fi fost pe partea carosabilă în momentul impactului. Bărbatul a fost dus la Spitalul Clinic de Urgență București, dar medicii nu au mai putut să îi salveze viața.

Mașina era condusă de un bărbat de 36 de ani. „Din primele verificări efectuate la fața locului, s-a stabilit că un bărbat în vârstă de 36 de ani, care se deplasa cu autovehiculul pe Calea Dorobanți, la numărul 194, a surprins și accidentat un pieton care s-ar fi aflat pe partea carosabilă”, a transmis Poliția Capitalei. Cauzele exacte ale accidentului nu au fost încă stabilite. Polițiștii continuă cercetările pentru a afla cum s-a produs impactul.

Șoferul a fost testat cu aparatul Alcooltest, iar rezultatul a fost zero. Acesta a fost dus la Institutul Național de Medicină Legală „Mina Minovici” pentru recoltarea unor probe biologice. După accident, circulația a fost restricționată pe sensul dinspre Șoseaua Ștefan cel Mare către Piața Dorobanți. Traficul a fost reluat între timp.

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