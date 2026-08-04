Anchetă la Penitenciarul Giurgiu după ce un deținut bătut ar fi fost băgat în comă: 11 percheziții la angajații instituției

Scris de Realitatea.NET Publicat: 4 aug. 2026, 09:57

Mai mulți angajați ai Penitenciarului Giurgiu sunt vizați de o anchetă penală pentru purtare abuzivă, după ce un deținut ar fi fost lovit în timpul detenției. Bărbatul a ajuns la spital cu urme de violență la nivelul capului, brațelor și picioarelor. Ulterior, acesta a intrat în stop cardio-respirator și a fost resuscitat de medici. Administrația Națională a Penitenciarelor a trimis o echipă de control și a început verificări interne.

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