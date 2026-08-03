Mare atenție, șoferi! Restricții de circulație în județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș din caza caniculei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 17:03

Circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone va fi restricționată marți, în intervalul orar 12:00–20:00, pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

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