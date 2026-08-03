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Mare atenție, șoferi! Restricții de circulație în județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș din caza caniculei

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 3 aug. 2026, 17:03

Circulația autovehiculelor cu masa totală maximă autorizată mai mare de 7,5 tone va fi restricționată marți, în intervalul orar 12:00–20:00, pe drumurile naționale, drumurile expres și autostrăzile din județele Satu Mare, Bihor, Arad și Timiș, a anunțat Compania Națională de Administrare a Infrastructurii Rutiere (CNAIR).

Restricții de trafic din cauza caniculei

Restricţiile sunt instituite ca urmare a avertizărilor emise de Administraţia Naţională de Meteorologi privind caniculă, disconfort termic accentuat şi deosebit de accentuat respectiv temperaturi extreme.

Măsura este adoptată pentru protejarea şi conservarea sectoarelor de drum cu îmbrăcăminte bituminoasă, respectiv pentru prevenirea deformaţiilor majore ireversibile (ce implică şi pierderea stabilităţii straturilor rutiere) care pot apărea pe reţeaua rutieră, ca efect al desfăşurării traficului greu în condiţiile climatice de caniculă.

Utilajele exceptate de la măsurile impuse

De asemenea, în perioada restricţiilor vor fi exceptate utilajele proprii ale CNAIR SA, utilajele firmelor care desfăşoară activităţi necesare derulării contractelor pentru construcţia, modernizarea şi întreţinerea infrastructurii rutiere naţionale (drumuri naţionale, drumuri expres, autostrăzi).

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