Advertising
Advertising
Locale· 2 min citire
Drama fermierilor români: un kilogram de cartofi se vinde cu doar 30 de bani: „Prețul carburanților ne distruge!”
Publicat3 aug. 2026, 14:12
SursăRealitatea PLUS
Fermierii români spun că au ajuns într-o situație tot mai grea, după ce prețul cartofilor a coborât în unele cazuri până la 30 de bani pe kilogram. Scumpirea motorinei le mărește și mai mult cheltuielile, iar agricultorii avertizează că nu își mai pot recupera banii investiți în culturi, conform Realitatea PLUS.
Citește și
- 14:39Focar de variolă ovină confirmat la o fermă cu 600 de oi din Popești, județul Iași: exploatația a fost izolată, iar animalele receptive vor fi ucise
- 13:32Cutremur cu magnitudinea 3,1 în zona seismică Vrancea: seismul s-a produs la adâncimea de 121,9 kilometri
- 13:26Operațiunea de la stânca Pârjoaia s-a încheiat. Apele Române construiesc un dig din barje pentru creșterea nivelului Dunării la Cernavodă
- 13:08Dunărea scade cu 2–3 centimetri pe zi: Apele Române pregătesc scufundarea a patru barje pentru a asigura răcirea reactorului
Distribuie articolul
Mai multe articole despre
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News