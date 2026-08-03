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Incendiu la un beach bar de pe o plajă din Constanța. Pompierii intervin de urgență - VIDEO

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Scris deRealitatea.NET
Publicat3 aug. 2026, 08:38
Actualizat3 aug. 2026, 09:01

Un incendiu a izbucnit luni, 3 august 2026, la un beach bar de pe plaja Zoom Beach din Constanța. Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au fost trimise de urgență în zonă pentru a interveni și au stins flăcările.

UPDATE - Incendiul a fost lichidat

Incendiul izbucnit luni, 3 august 2026, la un beach bar de pe plaja Zoom Beach din Constanța a fost lichidat de pompierii ISU Dobrogea. Nu au fost înregistrate victime. Focul a cuprins magazia în care erau depozitate materiale pentru kiteboard. În urma incendiului au ars și două ambarcațiuni.

Știre inițială - Incendiu la un beach bar din Constanța

Pompierii acționează pentru localizarea incendiului, astfel încât flăcările să nu se extindă, și pentru lichidarea focului. Operațiunea este încă în desfășurare. Până în acest moment, autoritățile nu au transmis informații despre cauza izbucnirii incendiului. Nu au fost transmise nici date despre eventuale persoane rănite sau despre pagubele produse.

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