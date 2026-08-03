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Locale· 1 min citire
Incendiu la un beach bar de pe o plajă din Constanța. Pompierii intervin de urgență - VIDEO
Publicat3 aug. 2026, 08:38
Actualizat3 aug. 2026, 09:01
Un incendiu a izbucnit luni, 3 august 2026, la un beach bar de pe plaja Zoom Beach din Constanța. Echipajele Inspectoratului pentru Situații de Urgență Dobrogea au fost trimise de urgență în zonă pentru a interveni și au stins flăcările.
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