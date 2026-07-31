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Bătaie între trei copii în curtea unei școli din Caraș-Severin. Un băiat de 12 ani a fost lovit cu pumnii și picioarele

Poliție

Poliție

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 31 iul. 2026, 15:41

Un incident violent petrecut în curtea unei unități de învățământ din județul Caraș-Severin a ajuns în atenția polițiștilor, după ce un băiat de 12 ani ar fi fost agresat de alți doi minori în timpul unui meci de fotbal. Oamenii legii au deschis un dosar penal și încearcă să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs altercația.

Conflict spontan în timpul unui joc de fotbal

Potrivit informațiilor transmise de Inspectoratul de Poliție Județean Caraș-Severin, incidentul ar fi avut loc în seara zilei de 30 iulie, în jurul orei 19:00, în curtea unei școli din comuna Cornea.

Din primele cercetări reiese că trei copii se aflau la fotbal în momentul în care între ei a izbucnit un conflict spontan, care a degenerat rapid într-o agresiune fizică.

Minor de 12 ani, agresat de doi băieți

Anchetatorii susțin că doi minori, în vârstă de 11 și 13 ani, l-ar fi lovit pe un băiat de 12 ani, aplicându-i pumni și picioare în zona feței și a corpului.

Circumstanțele exacte ale conflictului urmează să fie clarificate de polițiști, care verifică modul în care s-au desfășurat evenimentele și dacă au existat factori care au favorizat izbucnirea altercației.

Poliția a deschis dosar penal

Polițiștii din cadrul Secției 4 Poliție Rurală Mehadia s-au sesizat din oficiu în urma incidentului și au deschis un dosar penal pentru infracțiunea de lovire sau alte violențe.

Cercetările sunt desfășurate sub coordonarea procurorului de caz din cadrul Parchetului de pe lângă Judecătoria Caransebeș.

Oamenii legii urmează să stabilească în detaliu modul în care s-a produs incidentul și responsabilitatea fiecărei persoane implicate.

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