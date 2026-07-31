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Locale· 2 min citire
Bătaie între trei copii în curtea unei școli din Caraș-Severin. Un băiat de 12 ani a fost lovit cu pumnii și picioarele
Poliție
Un incident violent petrecut în curtea unei unități de învățământ din județul Caraș-Severin a ajuns în atenția polițiștilor, după ce un băiat de 12 ani ar fi fost agresat de alți doi minori în timpul unui meci de fotbal. Oamenii legii au deschis un dosar penal și încearcă să stabilească toate circumstanțele în care s-a produs altercația.
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