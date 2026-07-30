Advertising
Advertising
Locale· 1 min citire
Alertă la graniță. Nou mesaj RO-Alert în nordul județului Tulcea. MApN a ridicat de la sol două avioane F-16
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Publicat30 iul. 2026, 21:33
Actualizat30 iul. 2026, 21:40
Locuitorii din nordul județului Tulcea au primit, joi seară, un nou mesaj RO-Alert prin care sunt avertizați asupra posibilității căderii unor obiecte din spațiul aerian. Autoritățile le recomandă oamenilor să se adăpostească în beciuri sau în adăposturi de protecție civilă.
Citește și
- 20:21Misiune contracronometru în Pitești. Bebeluș rămas blocat într-o mașină, salvat în doar 11 minute
- 19:04Descoprire șocantă în județul Alba. Primarul comunei Bucerdea Grânoasă a fost găsit spânzurat
- 18:41Bărbat în stare gravă după ce și-a dat foc într-o stână din județul Suceava. Are arsuri pe 90% din corp
- 15:11Un bucureștean mușcat de un șobolan în Sectorul 1 va primi 2.000 de euro despăgubiri de la primării, după cinci ani de procese
Distribuie articolul
Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News