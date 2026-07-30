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Locale· 2 min citire
Misiune contracronometru în Pitești. Bebeluș rămas blocat într-o mașină, salvat în doar 11 minute
FOTO: News.ro
Misiune contracronometru pentru polițiștii locali din Pitești, care au intervenit joi pentru salvarea unui sugar rămas blocat într-un autoturism. Părinții și ceilalți doi copii ai familiei coborâseră pentru a cumpăra ceva de la un restaurant, însă, din cauza unei defecțiuni tehnice, portierele mașinii s-au blocat. În aproximativ 11 minute, copilul a fost scos în siguranță din automobil.
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