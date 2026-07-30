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Misiune contracronometru în Pitești. Bebeluș rămas blocat într-o mașină, salvat în doar 11 minute

FOTO: News.ro

FOTO: News.ro

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 20:21

Misiune contracronometru pentru polițiștii locali din Pitești, care au intervenit joi pentru salvarea unui sugar rămas blocat într-un autoturism. Părinții și ceilalți doi copii ai familiei coborâseră pentru a cumpăra ceva de la un restaurant, însă, din cauza unei defecțiuni tehnice, portierele mașinii s-au blocat. În aproximativ 11 minute, copilul a fost scos în siguranță din automobil.

Sugar rămas blocat într-un autoturism, salvat de polițiștii locali

”Astăzi, 30.07.2026, poliţiştii locali piteşteni din cadrul Serviciului Intervenţie la Evenimente au acţionat prompt, în jurul orei 18:00, pe Bulevardul Republicii, în zona restaurantului McDonald’s, pentru a salva un sugar rămas blocat într-un autoturism. În timpul unei patrule de rutină, poliţiştii locali au fost abordaţi de un cetăţean aflat într-o situaţie disperată. Acesta le-a relatat că a coborât împreună cu soţia şi ceilalţi doi copii ai familiei pentru a cumpăra ceva de la restaurant, în timp ce al treilea copil, un sugar, a rămas în autoturism”, a transmis Primăria Piteşti.

Potrivit reprezentanților instituției, din cauza unei defecţiuni tehnice, portierele s-au blocat automat, iar accesul la copil nu a mai fost posibil.

Avertismentul autorităților pentru părinți

”Conştienţi de pericolul pe care îl reprezintă temperaturile ridicate şi de riscurile la care este expus un copil rămas într-un autoturism închis, poliţiştii locali au solicitat imediat sprijinul unei persoane specializate în deblocarea autoturismelor, care a ajuns în cel mai scurt timp la faţa locului. Datorită intervenţiei rapide şi profesioniste, autoturismul a fost deblocat în aproximativ 11 minute, iar sugarul a fost scos în siguranţă”, a mai transmis sursa citată.

Din fericire, micuțul nu a suferit niciun fel de problemă de sănătate, însă autoritățile le recomandă părinților să nu își lase copiii nesupravegheați în mașini.

”Poliţia Locală Piteşti le reaminteşte cetăţenilor să nu lase niciodată copiii nesupravegheaţi în autoturisme, nici măcar pentru câteva minute, mai ales în sezonul cald, când temperatura din interiorul unui vehicul poate creşte rapid şi poate pune viaţa celor mici în pericol”, avertizează Primăria.

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