Misiune contracronometru în Pitești. Bebeluș rămas blocat într-o mașină, salvat în doar 11 minute

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 20:21

Misiune contracronometru pentru polițiștii locali din Pitești, care au intervenit joi pentru salvarea unui sugar rămas blocat într-un autoturism. Părinții și ceilalți doi copii ai familiei coborâseră pentru a cumpăra ceva de la un restaurant, însă, din cauza unei defecțiuni tehnice, portierele mașinii s-au blocat. În aproximativ 11 minute, copilul a fost scos în siguranță din automobil.

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