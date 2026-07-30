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Descoprire șocantă în județul Alba. Primarul comunei Bucerdea Grânoasă a fost găsit spânzurat

FOTO: Arhivă

FOTO: Arhivă

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 19:04

Tragedie în comuna Bucerdea Grânoasă, din județul Alba. Primarul localității, Vasile Sevestrean, aflat la primul mandat, a fost găsit spânzurat în podul casei sale.

Edilul a fost găsit fără suflare de soția sa

Vasile Sevestrean, primarul comunei Bucerdea Grânoasă, din județul Alba, a fost găsit joi după-amiază, fără suflare, chiar de către soția sa, în podul locuinței.

La scurt timp, la fața locului au intervenit mai multe echipaje de poliție și un echipaj al Serviciului de Ambulanță. Din primele verificări, pe corpul victimei nu au fost identificate urme de violență.

În acest caz a fost deschis un dosar penal pentru ucidere din culpă, iar anchetatorii încearcă să stabilească toate împrejurările în care s-a produs tragedia.

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