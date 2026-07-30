Realitatea.NET
Locale· 2 min citire

Nu plătiți „taxele de parcare” primite prin SMS! Linkul care poate ascunde o capcană pentru furtul datelor cardului

Mașină de Poliție

Mașină de Poliție

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 15:08

Polițiștii din Tulcea avertizează asupra unor mesaje false prin care oamenii sunt anunțați că au taxe de parcare restante. Escrocii folosesc fără drept numele unei platforme de plată și le cer destinatarilor să achite urgent suma prin accesarea unui link.

Mesajele sunt scrise astfel încât să pară reale și pot invoca plăți restante, penalități sau apropierea unui termen-limită. În realitate, linkul trimite spre o pagină falsă, controlată de infractori, unde victimele sunt îndemnate să introducă date personale sau bancare. Metoda este asemănătoare altor tentative de phishing semnalate recent. În unele cazuri, oamenii erau anunțați în mod fals că au primit o amendă rutieră și că trebuie să o plătească printr-un link primit în mesaj.

Cum poate fi recunoscut un mesaj fals

Un prim semn de avertizare este presiunea de a face plata imediat. Mesajul conține de obicei un link, cere date personale sau bancare și poate veni de la un număr necunoscut ori de la o adresă care nu aparține companiei sau instituției în numele căreia este trimis. Polițiștii le recomandă celor care primesc astfel de SMS-uri să nu deschidă linkurile și să nu introducă nicio informație personală sau bancară. Eventualele taxe trebuie verificate numai în aplicațiile sau pe site-urile oficiale ale furnizorilor de servicii.

Mesajul suspect trebuie șters și raportat ca spam. Persoanele care și-au introdus deja datele cardului pe o astfel de pagină sunt sfătuite să contacteze imediat banca pentru blocarea cardului și să anunțe cea mai apropiată unitate de poliție.

Citește și

Distribuie articolul

Mai multe articole despre

politia romanatentativă de fraudă

Urmărește știrile Realitatea.NET și pe Google News

Mai multe știri din Locale

Mai Multe