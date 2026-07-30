Nu plătiți „taxele de parcare” primite prin SMS! Linkul care poate ascunde o capcană pentru furtul datelor cardului

Scris de Realitatea.NET Publicat: 30 iul. 2026, 15:08

Polițiștii din Tulcea avertizează asupra unor mesaje false prin care oamenii sunt anunțați că au taxe de parcare restante. Escrocii folosesc fără drept numele unei platforme de plată și le cer destinatarilor să achite urgent suma prin accesarea unui link.

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