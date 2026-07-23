Val de arestări în cercul apropiaților lui Vladimir Putin. Presa britanică scrie că elita de la Kremlin se teme de o amplă epurare

Un nou val de arestări răsunătoare provoacă teamă în cercurile de putere de la Moscova. Oameni de afaceri, foști oficiali, comandanți militari și apropiați ai lui Vladimir Putin au ajuns în arest, iar cei considerați până acum intangibili se tem că ar putea deveni următoarele ținte.
Potrivit publicațiilor britanice Daily Star și Express, situația de la Kremlin seamănă tot mai mult cu un conflict intern, în care diferite grupări încearcă să se protejeze și să își elimine adversarii. Arestările sunt prezentate oficial drept măsuri împotriva corupției și a delapidărilor.
„Un război al tuturor împotriva tuturor”
Politicianul ucrainean Anton Gherașcenko, fost viceministru de Interne, susține că valul de arestări a provocat panică în rândul elitei ruse. Potrivit acestuia, loialitatea față de Putin nu mai reprezintă o garanție pentru cei aflați în apropierea puterii.
„Kremlinul arată acum ca niște păianjeni într-un borcan. În rândul elitei de la Kremlin a început un război al tuturor împotriva tuturor, însoțit de arestări fără precedent ale unor persoane apropiate lui Putin”, a scris Anton Gherașcenko pe platforma X.
Acesta afirmă că persoanele care se considerau până acum protejate au început să se teamă pentru propria libertate. „Înainte se considerau intangibili și credeau că acest statut le era garantat. Acum toată lumea înțelege că e doar o chestiune de timp până când vor deveni și ei o țintă”, a transmis politicianul ucrainean.
Apropiați ai lui Putin, ridicați de FSB
Printre cele mai importante cazuri se află cel al omului de afaceri Ilia Traber, apropiat de Vladimir Putin încă din anii 1990. Acesta a fost reținut de serviciul rus de securitate FSB și plasat în arest preventiv, fiind suspectat de implicare în asasinarea la comandă a unui deputat din Sankt Petersburg.
La câteva săptămâni distanță, FSB l-a reținut și pe Konstantin Mahov, fost oficial în cadrul Rosaviația. Acesta ar avea legături cu miliardarul Arkadi Rotenberg, unul dintre apropiații vechi ai liderului de la Kremlin.
Arestări în Ministerul rus al Apărării
Valul de anchete a ajuns și în conducerea Ministerului Apărării. Mai mulți foști colaboratori ai fostului ministru Serghei Șoigu au fost arestați sau plasați în arest la domiciliu în dosare de corupție și delapidare.
Fostul prim-viceministru al Apărării Ruslan Țalikov a fost plasat în arest preventiv într-un dosar privind dispariția unor sume de miliarde de ruble. Un alt fost viceministru, Timur Ivanov, a fost condamnat la 13 ani de închisoare pentru luare de mită și transferarea unor fonduri în străinătate.
Anchetele i-au vizat și pe generalii Iuri Kuznețov și Vadim Șamarin, care ocupau funcții importante în structurile militare ruse. Fostul comandant Ivan Popov a fost, de asemenea, reținut într-un dosar privind delapidarea unor materiale destinate construcțiilor de apărare.
Presiuni și asupra oficialilor locali
Arestările nu s-au oprit la Moscova. Mai mulți oficiali locali și foști primari din Rusia au ajuns în centrul unor anchete penale pentru corupție, fraude imobiliare și mită.
Fostul primar al orașului Soci, Aleksei Kopaigorodski, a fost arestat, iar alți lideri regionali au fost forțați să demisioneze înainte de deschiderea unor dosare penale. Potrivit criticilor Kremlinului, aceste acțiuni arată că regimul încearcă să își curețe propriile structuri și să elimine persoanele considerate nesigure.
Anton Gherașcenko susține că represiunile sunt un semn că sistemul de putere de la Moscova începe să se slăbească. În opinia sa, Vladimir Putin devine tot mai suspicios și este dispus să își sacrifice chiar și vechii apropiați pentru a-și proteja poziția.