Scene de coșmar în China: o tornadă a smuls o mașină de pe autostradă și a aruncat-o în aer, sub privirile șoferilor îngroziți - VIDEO

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 14:29

Imagini terifiante surprinse pe o autostradă aglomerată din China arată momentul în care o tornadă ridică o mașină de la sol și o aruncă în aer. Șoferii aflați în apropiere au frânat brusc și au privit neputincioși cum vârtejul puternic își continua drumul.

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