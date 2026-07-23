Scene de coșmar în China: o tornadă a smuls o mașină de pe autostradă și a aruncat-o în aer, sub privirile șoferilor îngroziți - VIDEO

Imagini terifiante surprinse pe o autostradă aglomerată din China arată momentul în care o tornadă ridică o mașină de la sol și o aruncă în aer. Șoferii aflați în apropiere au frânat brusc și au privit neputincioși cum vârtejul puternic își continua drumul.
Un al doilea vehicul a fost ridicat pentru scurt timp de pe șosea, după care a căzut violent înapoi pe asfalt. Nu este clar dacă persoanele aflate în mașinile surprinse de tornadă au fost rănite.
Tornada a smuls copaci și a aruncat mașini
Imaginile filmate cu o cameră de bord arată tornada apropiindu-se de autostradă și lovind vehiculele aflate în trafic. Una dintre mașini este ridicată și aruncată într-o parte, în timp ce un alt vehicul este desprins de la sol pentru câteva clipe. Vârtejul și-a continuat apoi traseul, smulgând copaci și provocând panică printre participanții la trafic. Incidentul s-a produs în zona orașului Haining, din provincia chineză Zhejiang, în timpul fenomenelor extreme aduse de taifunul Bavi, conform The Sun.
Provincia Zhejiang a fost afectată timp de mai multe zile de vânt puternic și ploi torențiale. Peste 2,2 milioane de persoane au fost evacuate, potrivit informațiilor prezentate de presa de stat. Alte peste 290.000 de persoane au fost mutate din zonele periculoase din Shanghai, iar în provincia Fujian au fost evacuate peste 180.000 de persoane. În orașul de coastă Yueqing, furtuna a doborât mai mult de 1.300 de copaci.
Sute de zboruri au fost anulate
Peste 600 de zboruri au fost anulate pe Aeroportul Internațional Pudong și pe Aeroportul Internațional Hongqiao din Shanghai. Autoritățile au mobilizat aproape 29.000 de militari pentru a participa la operațiunile de salvare și pentru a ajuta populația din zonele afectate.
Taifunul a trecut și pe la nord de Taiwan, fără să atingă uscatul, însă cel puțin 134 de persoane au fost rănite. Multe dintre victime se deplasau cu motocicleta în timpul vântului puternic sau au fost implicate în accidente produse pe drumurile alunecoase.
Fenomenele extreme s-au produs după ce taifunul Maysak a afectat mai multe regiuni din China și Vietnam. Vântul ar fi atins viteze de până la 260 de kilometri pe oră în Ezhou, provincia Hubei, unde locuitorii au fost nevoiți să își părăsească locuințele. În sudul Chinei, inundațiile au provocat moartea a cel puțin patru persoane în orașul Nanning. Taifunul Maysak a lovit și provincia insulară Hainan, înainte de a ajunge în Vietnam, unde a smuls acoperișuri și a doborât copaci.