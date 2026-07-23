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Două tramvaie s-au ciocnit pe Podul Erasmus, din Rotterdam.15 persoane au fost rănite

FOTO:lavenir.net

FOTO:lavenir.net

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 11:19

Cincisprezece persoane au fost rănite, dintre care una este în stare gravă, după ce două tramvaie s-au ciocnit pe Podul Erasmus din Rotterdam, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale orașului olandez. La fața locului au intervenit numeroase echipaje de salvare, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele accidentului.

Circulaţia pe Erasmusbrug a fost suspendată

O înregistrare video a surprins un tramvai care venea din centrul oraşului lovind alt tramvai, staţionat, miercuri la ora locală 11.00 (12.00, ora României).

"Am văzut imaginile şi suntem profund şocaţi. Ne exprimăm simpatia faţă de victime şi pasagerii prezenţi", a anunţat într-un comunicat întreprinderea însărcinată cu transportul în comun, RET.

Circulaţia pe Erasmusbrug a fost suspendată până miercuri la prânz.

Mobilizare impresionantă de forțe la fața locului

Servicii de urgenţă au fost desfăşurate rapid la faţa locului, inclusiv un elicopter medical, potrivit publicaţiei regionale Rijnmond

Autorităţile din Rotterdam au anunţat iniţial 19 răniţi, însă au revizuit bilanţul în scădere.

O jurnalistă AFP care s-a dus la faţa locului după accident a constatat pagube materiale importante la cele două vehicule.

Podul Erasmus, situat în sudul Rotterdamului, care poartă numele celebrului filosof originar din acest oraş portuar, asigură o legătură între malurile de sud şi de nord ale Nieuwe Maas.

Imagini cu momentul impactului dintre cele două tramvaie, AICI.

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