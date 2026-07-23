Două tramvaie s-au ciocnit pe Podul Erasmus, din Rotterdam.15 persoane au fost rănite

Scris de Realitatea.NET Publicat: 23 iul. 2026, 11:19

Cincisprezece persoane au fost rănite, dintre care una este în stare gravă, după ce două tramvaie s-au ciocnit pe Podul Erasmus din Rotterdam, unul dintre cele mai cunoscute simboluri ale orașului olandez. La fața locului au intervenit numeroase echipaje de salvare, iar autoritățile au deschis o anchetă pentru a stabili cauzele accidentului.

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