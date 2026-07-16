Doliu în PNL. A murit Viorel Oancea, primul primar ales al Timișoarei după Revoluție și unul dintre simbolurile anului 1989

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 iul. 2026, 11:57

Doliu în PNL și la Timișoara, după dispariția lui Viorel Oancea. Militarul care a rămas în istorie pentru gestul său de curaj din timpul Revoluției din 1989 și primul primar ales democratic al Timișoarei după căderea regimului comunist a încetat din viață la vârsta de 81 de ani. Vestea morții sale a îndoliat comunitatea locală și lumea politică.

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