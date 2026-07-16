Doliu în PNL. A murit Viorel Oancea, primul primar ales al Timișoarei după Revoluție și unul dintre simbolurile anului 1989

Doliu în PNL și la Timișoara, după dispariția lui Viorel Oancea. Militarul care a rămas în istorie pentru gestul său de curaj din timpul Revoluției din 1989 și primul primar ales democratic al Timișoarei după căderea regimului comunist a încetat din viață la vârsta de 81 de ani. Vestea morții sale a îndoliat comunitatea locală și lumea politică.
Viorel Oancea s-a stins din viață la 81 de ani
Timișoara este în doliu după moartea lui Viorel Oancea, una dintre personalitățile marcante ale orașului și un nume strâns legat de evenimentele Revoluției Române din decembrie 1989, arată paginadetimis.ro.
Anunțul decesului a fost făcut de fostul ambasador Vasile Popovici, apropiat al familiei, care a transmis că Viorel Oancea a murit în somn.
În mesajul publicat, acesta l-a descris drept un om de o integritate exemplară, apreciat pentru curajul și verticalitatea demonstrate atât în perioada Revoluției, cât și în activitatea sa publică de după 1989.
Militarul care a ales să fie alături de revoluționari
Viorel Oancea a rămas în memoria colectivă prin gestul făcut în timpul Revoluției de la Timișoara. În decembrie 1989, pe când avea gradul de maior în Armata Română, a urcat în balconul Operei din Timișoara și s-a alăturat manifestanților, într-un moment în care regimul comunist încă nu se prăbușise.
Decizia sa a fost considerată un act de curaj și un semnal puternic de solidaritate cu revoluționarii, fiind unul dintre momentele simbolice ale acelor zile care au schimbat istoria României.
Primul primar ales democratic al Timișoarei
După Revoluție, Viorel Oancea și-a continuat activitatea în serviciul public. A ocupat funcții importante în administrația locală, inclusiv la conducerea Poliției, iar în anul 1992 a fost ales primarul municipiului Timișoara din partea Partidului Alianței Civice (PAC).
Astfel, el a devenit primul edil ales democratic al orașului după căderea comunismului, conducând administrația locală până în anul 1996.
Mandatul său este asociat cu perioada de reconstrucție instituțională și de consolidare a administrației locale într-o Românie aflată la începutul tranziției democratice.
Și-a continuat activitatea politică în PNL
Ulterior, Viorel Oancea s-a alăturat Partidului Național Liberal, unde și-a continuat cariera politică.
De-a lungul anilor a fost deputat în Parlamentul României și a ocupat funcția de secretar de stat în cadrul Ministerului Apărării Naționale, rămânând implicat în viața publică și după încheierea mandatului de primar.
În mesajul transmis după aflarea veștii, Vasile Popovici a subliniat contribuția lui Viorel Oancea la istoria Timișoarei și a României.
Potrivit acestuia, fostul primar a fost un om lucid, curajos și loial valorilor democratice, un apropiat al familiei și un reper pentru comunitatea timișoreană. Dispariția sa lasă în urmă o moștenire legată atât de Revoluția din 1989, cât și de începuturile administrației democratice din Timișoara.