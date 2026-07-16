Incendiu devastator la un orfelinat din Algeria: cel puțin 11 persoane au murit, iar alte 19 au fost rănite

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 12:08

Cel puțin 11 persoane au murit, iar alte 19 au fost rănite într-un incendiu izbucnit într-un orfelinat aflat într-o suburbie a capitalei Algeriei. Tragedia s-a produs în districtul Mohammadia din Alger, iar cauza incendiului nu este cunoscută deocamdată.

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