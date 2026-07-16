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Incendiu devastator la un orfelinat din Algeria: cel puțin 11 persoane au murit, iar alte 19 au fost rănite

Incendiu Algeria orfelinat

Incendiu Algeria orfelinat

Realitatea.NET
Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 12:08

Cel puțin 11 persoane au murit, iar alte 19 au fost rănite într-un incendiu izbucnit într-un orfelinat aflat într-o suburbie a capitalei Algeriei. Tragedia s-a produs în districtul Mohammadia din Alger, iar cauza incendiului nu este cunoscută deocamdată.

Pompierii continuă intervenția

Apărarea civilă a anunțat că echipele de intervenție continuă operațiunile pentru stingerea incendiului. Bilanțul victimelor este provizoriu, iar autoritățile nu au oferit informații despre vârsta persoanelor care și-au pierdut viața.

„Bilanțul provizoriu este de 11 morți”, a transmis apărarea civilă.

Premierul Algeriei, Sifi Ghrieb, a fost surprins de televiziunea națională în timp ce îi vizita la spital pe răniții în urma incendiului, conform France24.

Aproape 1.000 de incendii într-o singură săptămână

Algeria se confruntă de mai multe zile cu un val de caniculă. În decursul unei singure săptămâni, în țară au fost înregistrate aproape 1.000 de incendii.

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