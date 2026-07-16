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Extern· 1 min citire
Incendiu devastator la un orfelinat din Algeria: cel puțin 11 persoane au murit, iar alte 19 au fost rănite
Incendiu Algeria orfelinat
Cel puțin 11 persoane au murit, iar alte 19 au fost rănite într-un incendiu izbucnit într-un orfelinat aflat într-o suburbie a capitalei Algeriei. Tragedia s-a produs în districtul Mohammadia din Alger, iar cauza incendiului nu este cunoscută deocamdată.
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