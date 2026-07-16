Decizie-surpriză la Kiev. Șeful Naftogaz, propus de Volodimir Zelenski pentru funcția de prim-ministru

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 12:38

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski continuă reorganizarea conducerii executive de la Kiev, într-un moment crucial pentru țară. Liderul de la Kiev l-a nominalizat pentru funcția de prim-ministru pe Serhii Korețkii, directorul companiei energetice de stat Naftogaz, urmând ca Parlamentul ucrainean să decidă prin vot dacă acesta va prelua conducerea Guvernului.

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