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Extern· 2 min citire
Decizie-surpriză la Kiev. Șeful Naftogaz, propus de Volodimir Zelenski pentru funcția de prim-ministru
FOTO: glavnoe.in.ua
Președintele ucrainean Volodimir Zelenski continuă reorganizarea conducerii executive de la Kiev, într-un moment crucial pentru țară. Liderul de la Kiev l-a nominalizat pentru funcția de prim-ministru pe Serhii Korețkii, directorul companiei energetice de stat Naftogaz, urmând ca Parlamentul ucrainean să decidă prin vot dacă acesta va prelua conducerea Guvernului.
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