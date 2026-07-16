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Decizie-surpriză la Kiev. Șeful Naftogaz, propus de Volodimir Zelenski pentru funcția de prim-ministru

FOTO: glavnoe.in.ua

FOTO: glavnoe.in.ua

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 12:38

Președintele ucrainean Volodimir Zelenski continuă reorganizarea conducerii executive de la Kiev, într-un moment crucial pentru țară. Liderul de la Kiev l-a nominalizat pentru funcția de prim-ministru pe Serhii Korețkii, directorul companiei energetice de stat Naftogaz, urmând ca Parlamentul ucrainean să decidă prin vot dacă acesta va prelua conducerea Guvernului.

Planurile lui Zelenski pentru întărirea relațiilor cu partenerii externi

Încă de duminică, Volodimir Zelenski își exprimase intenția de a remania executivul de la Kiev pentru a întări relațiile Ucrainei cu partenerii externi.

Vizat de această reformă a lui Zelenski este ministrul Apărării, Mihailo Fedorov, numit în ianuarie, care conform presei de la Kiev este în conflict cu statul-major al forțelor armate.

În baza unor surse neidentificate, presa ucraineană a afirmat că portofoliul apărării i-a fost deja oferit ministrului de interne Ihor Klimenko.

Iulia Sviridenko și-a dat demisia după un an în fruntea guvernului

Verhovna Rada, parlamentul Ucrainei, a acceptat marți demisia premierului Iulia Sviridenko și a guvernului condus de aceasta de aproape un an.

Partidul lui Zelenski, Slujitorul Poporului, dispune de majoritatea parlamentară. Conform Constituției ucrainene, președintele poate propune candidați la ministerul apărării și la externe, în timp ce prim-ministrul este propus de coaliția guvernamentală.

Remanierea guvernamentală este a doua la Kiev din februarie 2022, când Rusia a invadat Ucraina, iar dacă Fedorov va fi înlocuit, succesorul său va fi al patrulea ministru al apărării din această perioadă.

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