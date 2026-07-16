Bloc prăbușit din senin. Locatarii au ieșit în ultimul moment

Publicat 16 iul. 2026, 13:02 Sursă Realitatea PLUS

Clipe terifiante într-un cartier din Valencia, unde un bloc cu trei etaje s-a prăbușit din senin, sub privirile îngrozite ale locatarilor! Ca prin minune, nicio persoană nu a fost prinsă sub dărâmături.

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