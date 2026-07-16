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Bloc prăbușit din senin. Locatarii au ieșit în ultimul moment

Bloc prăbușit

Bloc prăbușit

Scris deGeorgiana Balaban
Publicat16 iul. 2026, 13:02
SursăRealitatea PLUS

Clipe terifiante într-un cartier din Valencia, unde un bloc cu trei etaje s-a prăbușit din senin, sub privirile îngrozite ale locatarilor! Ca prin minune, nicio persoană nu a fost prinsă sub dărâmături.

Momentul în care blocul cade sub privirile locatarilor

Locatarii evacuaseră clădirea cu câteva minute înainte ca aceasta să se prăbușească, și asta pentru că au auzit zgomote și au observat că începuseră să se formeze fisuri în pereți.

Un echipaj de pompieri detașat la fața locului a stabilit un perimetru de siguranță, iar mai apoi blocul s-a dărâmat.

Lângă imobilul distrus se află un teren pe care se construiește o nouă clădire.

Cel mai probabil, structura blocului a fost grav avariată de șantierul de alături, însă o anchetă va lămuri exact ce s-a întâmplat.

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