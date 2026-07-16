Seism de 6,3 în Noua Zeelandă. Autoritățile au emis alertă de tsunami

Un cutremur puternic, cu magnitudinea estimată la 6,3 de autoritățile din Noua Zeelandă, s-a produs joi în apropierea orașului Te Anau, pe Insula de Sud. În urma seismului, autoritățile au emis o alertă de tsunami și au cerut evacuarea imediată a locuitorilor din zonele de coastă expuse riscului.
Potrivit Agenției Naționale pentru Managementul Situațiilor de Urgență din Noua Zeelandă (NEMA), epicentrul cutremurului a fost localizat la aproximativ 40 de kilometri nord de orașul Te Anau, poarta de acces către regiunea Fiordland, una dintre cele mai cunoscute destinații turistice ale țării.
Magnitudinea seismului a fost estimată la 6,3 de către autoritățile neozeelandeze. În schimb, Serviciul de Prospectare Geologică al Statelor Unite (USGS) și Centrul German de Cercetare pentru Geoștiințe (GFZ) au evaluat cutremurul la 5,9 grade, precizând că acesta s-a produs la o adâncime de peste 50 de kilometri.
Presa locală relatează că peste 20.000 de persoane au resimțit mișcarea seismică.
Alertă de tsunami și evacuări de urgență
În urma evaluării situației, NEMA a avertizat că există posibilitatea producerii unui tsunami distructiv și a emis o alertă pentru coasta de vest a Insulei de Sud.
Autoritățile le-au cerut locuitorilor din zonele vizate să se evacueze imediat către terenuri înalte sau cât mai departe în interiorul uscatului, avertizând că valurile pot inunda rapid zonele de coastă.
„Persoanele aflate în apropierea coastei trebuie să se deplaseze imediat către cel mai apropiat teren înalt, în afara zonelor de evacuare pentru tsunami, sau cât mai departe în interiorul uscatului”, au transmis reprezentanții NEMA.
Avertismentul autorităților: Primul val poate să nu fie cel mai puternic
Oficialii au subliniat că evacuarea trebuie făcută chiar și în zonele unde cutremurul nu a fost resimțit, întrucât riscul producerii unui tsunami rămâne ridicat.
Totodată, populația a fost avertizată să nu revină în zonele evacuate până la ridicarea oficială a alertei și să evite deplasarea cu autoturismele, pentru a preveni blocajele în trafic.
Autoritățile au precizat că primul val generat de un tsunami nu este întotdeauna cel mai puternic, iar activitatea valurilor periculoase poate continua timp de mai multe ore.