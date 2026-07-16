Seism de 6,3 în Noua Zeelandă. Autoritățile au emis alertă de tsunami

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 13:54

Un cutremur puternic, cu magnitudinea estimată la 6,3 de autoritățile din Noua Zeelandă, s-a produs joi în apropierea orașului Te Anau, pe Insula de Sud. În urma seismului, autoritățile au emis o alertă de tsunami și au cerut evacuarea imediată a locuitorilor din zonele de coastă expuse riscului.

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