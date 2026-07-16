Rusia ar pregăti atacuri cibernetice, sabotaje și incursiuni cu drone pentru a testa reacția NATO. România, printre statele expuse

Publicat 16 iul. 2026, 14:10 Sursă Realitatea PLUS

Serviciile de informații și experții în securitate avertizează că Rusia ar putea testa capacitatea de reacție a NATO fără să lanseze o invazie militară propriu-zisă. Kremlinul ar putea recurge la operațiuni de sabotaj, atacuri cibernetice, incursiuni cu drone și alte acțiuni dificil de atribuit direct Moscovei, conform Realitatea PLUS.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre Rusianatoatacuri cibernetice