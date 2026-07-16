Rusia ar pregăti atacuri cibernetice, sabotaje și incursiuni cu drone pentru a testa reacția NATO. România, printre statele expuse

Serviciile de informații și experții în securitate avertizează că Rusia ar putea testa capacitatea de reacție a NATO fără să lanseze o invazie militară propriu-zisă. Kremlinul ar putea recurge la operațiuni de sabotaj, atacuri cibernetice, incursiuni cu drone și alte acțiuni dificil de atribuit direct Moscovei, conform Realitatea PLUS.
Avertismentul vine în contextul incidentelor cu drone rusești înregistrate în statele aflate la frontiera Alianței Nord-Atlantice, inclusiv în România.
Posibile provocări în statele baltice și Polonia
Serviciile de informații din Letonia susțin că au indicii privind posibile provocări militare rusești împotriva statelor baltice sau a Poloniei. Autoritățile de la Varșovia avertizează, în același timp, că serviciile Moscovei încearcă să exploateze tensiunile dintre polonezi și ucraineni.
„Am mai fost invadați de Rusia de multe ori. De aceea cheltuim acum 4,8% din PIB pentru Apărare. Avem 128 de contracte cu SUA ca să primim echipamente în valoare de 65 de miliarde de dolari. Pentru că suntem determinați să nu mai devenim o colonie rusească niciodată”, a declarat Radoslaw Sikorski, ministrul de Externe al Poloniei.
Un expert în securitate susține că Rusia urmărește să exploateze punctele slabe ale statelor NATO, pentru a crea confuzie și a perturba procesul de luare a deciziilor. Printre scenariile luate în calcul se află atacuri limitate cu drone sau rachete, sabotaje asupra infrastructurii critice, confruntări maritime, atacuri cibernetice și incidente provocate la frontieră.
Scopul unor asemenea acțiuni nu ar fi ocuparea unui teritoriu, ci testarea capacității politice și instituționale a NATO de a răspunde rapid și unitar.
Lituania confirmă existența unor informații
Președintele Lituaniei, Gitanas Nauseda, a fost întrebat despre informațiile potrivit cărora Rusia ar fi început deja acțiuni ostile și ar pregăti altele în Polonia și statele baltice.
„Ce credeți despre rapoartele, potrivit cărora, Rusia a lansat deja acțiuni ostile și pregătește altele în Polonia și țările Baltice, nu cu scopul de a invada, ci ca să testeze unitatea NATO?”, a fost întrebat liderul lituanian.
„Nu pot nega faptul că avem astfel de informații. Că nu ar fi vorba despre operațiuni la scară largă, dar în orice caz, despre operațiuni țintite foarte probabil asupra infrastructurii noastre critice”, a răspuns Gitanas Nauseda.
Președintele Lituaniei a precizat că au fost deja luate măsuri pentru protejarea obiectivelor care ar putea fi vizate. „Am luat decizii cu scopul de a întări securitatea facilităților vizate”, a declarat acesta.
Rețele restrânse, folosite pentru acțiuni de sabotaj
Experții avertizează că acțiunile de sabotaj, spionaj sau provocările militare trebuie tratate cu seriozitate chiar și atunci când sunt executate prin intermediari, nu de militari ruși aflați în uniformă.
Serviciile de informații rusești nu ar avea nevoie de un sprijin larg în statele NATO, ci doar de rețele restrânse și persoane dispuse să acționeze în interesul Moscovei în schimbul unor sume de bani.
„Faptul că rușii ne atacă sistemele și infrastructură critică este deja cunoscut. De asemenea, folosesc o flotă fantomă ca să ne cartografieze infrastructura critică. Toate acestea sunt cunoscute, dar nu se opresc aici. Au existat și incendieri, atacuri asupra căilor ferate, dar și trimiterea de asasini pentru a-i ucide pe dușmanii lui Vladimir Putin. Toate acestea sunt activități ostile”, a declarat Radoslaw Sikorski.
„Avem informații credibile, potrivit cărora, rușii plănuiesc din nou ceva, iar scopul avertismentelor este să-i oprim din a duce aceste provocări la bun sfârșit”, a mai spus ministrul polonez de Externe.
Incidente cu drone în România și Polonia
O eventuală operațiune rusă împotriva unui stat NATO ar putea începe printr-o succesiune de incidente aparent fără legătură între ele, nu printr-un atac militar convențional. Statele aflate la frontiera Alianței s-au confruntat deja cu mai multe incidente în care au fost implicate drone.
România a intrat în alertă la sfârșitul lunii mai, după ce o dronă cu explozibil a avariat un bloc din Galați. Doi oameni au fost răniți în urma incidentului.
În septembrie anul trecut, 19 drone rusești au pătruns într-o singură noapte în spațiul aerian al Poloniei. Varșovia a calificat incidentul drept un act de agresiune și a invocat articolul 4 din Tratatul NATO, care prevede consultări între membrii Alianței Nord-Atlantice.