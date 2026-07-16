Secetă extremă în Grecia: șapte insule din Marea Egee au declarat stare de urgență din cauza lipsei apei

Scris de Realitatea.NET Publicat: 16 iul. 2026, 12:45

Șapte insule din Marea Egee au declarat stare de urgență din cauza secetei, în condițiile în care temperaturile sunt tot mai ridicate, iar precipitațiile tot mai reduse. Printre cele mai afectate se află Astypalaia, unde autoritățile avertizează că rezervele de apă nu mai sunt suficiente pentru populația locală și pentru numărul mare de turiști care ajung pe insulă în fiecare vară.

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