Doliu în lumea influencerilor! Gabriela Sanarrusia și iubitul ei au fost uciși în propria locuință

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 16 iul. 2026, 12:49

O tragedie cutremurătoare a zguduit comunitatea online din Costa Rica, după ce creatoarea de conținut Gabriela Sanarrusia și partenerul ei de viață au fost împușcați mortal în propria casă. Tânăra, cunoscută pe TikTok pentru videoclipurile despre frumusețe și stil de viață, avea doar 28 de ani și adunase o comunitate de peste 100.000 de urmăritori pe rețelele de socializare.

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