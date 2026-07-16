Doliu în lumea influencerilor! Gabriela Sanarrusia și iubitul ei au fost uciși în propria locuință

O tragedie cutremurătoare a zguduit comunitatea online din Costa Rica, după ce creatoarea de conținut Gabriela Sanarrusia și partenerul ei de viață au fost împușcați mortal în propria casă. Tânăra, cunoscută pe TikTok pentru videoclipurile despre frumusețe și stil de viață, avea doar 28 de ani și adunase o comunitate de peste 100.000 de urmăritori pe rețelele de socializare.
Gabriela Sanarrusia și iubitul ei, uciși în timp ce dormeau
Potrivit informațiilor transmise de autoritățile din Costa Rica și preluate de presa locală, Gabriela de los Ángeles Sanarrusia Chavarría și iubitul său, Jose Isaac Agüero, se aflau în locuința lor din localitatea La Cruz în momentul atacului.
Anchetatorii susțin că mai multe persoane înarmate au pătruns în casă în timpul nopții și au deschis focul asupra celor doi. Victimele nu au avut nicio șansă de supraviețuire, fiind declarate decedate la fața locului.
După atac, autorii au fugit înainte de sosirea echipajelor de intervenție.
Atacatorii și-ar fi incendiat mașina pentru a-și pierde urma
Primele date din anchetă arată că suspecții au părăsit rapid zona și, ulterior, ar fi incendiat un autoturism alb, gest care i-ar fi ajutat să îngreuneze identificarea lor.
Polițiștii desfășoară în continuare cercetări pentru a stabili traseul urmat de atacatori și pentru a-i identifica pe cei implicați în dubla crimă.
Anchetatorii iau în calcul ipoteza unei răzbunări
Deși investigația este în plină desfășurare, anchetatorii analizează mai multe piste privind mobilul atacului. Una dintre ipotezele luate în calcul este aceea că dubla crimă ar fi fost motivată de o posibilă răzbunare.
Până în prezent, autoritățile nu au confirmat oficial cauza atacului și nu au anunțat arestarea vreunui suspect.
Gabriela Sanarrusia era urmărită de peste 100.000 de oameni
Gabriela Sanarrusia devenise una dintre cele mai apreciate creatoare de conținut din Costa Rica. Pe TikTok și Instagram publica frecvent materiale dedicate modei, produselor de înfrumusețare, călătoriilor și momentelor din viața de zi cu zi.
Moartea sa a provocat numeroase reacții de tristețe în mediul online, unde urmăritorii și apropiații au transmis mesaje de condoleanțe și omagii.