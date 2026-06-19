Influenceriță, moartă la 30 de ani după o naștere acasă fără asistență medicală. Cazul care a șocat Australia

Scris de Georgiana Balaban Publicat: 19 iun. 2026, 17:16

Moartea unei cunoscute influencerițe de wellness și nutriție din Australia a stârnit o amplă dezbatere despre riscurile nașterilor fără asistență medicală. Stacey Warnecke, în vârstă de doar 30 de ani, și-a pierdut viața la scurt timp după ce a născut acasă, în urma unei hemoragii postpartum severe care nu a putut fi controlată la timp.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre tanara moarta