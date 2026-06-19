Influenceriță, moartă la 30 de ani după o naștere acasă fără asistență medicală. Cazul care a șocat Australia

Moartea unei cunoscute influencerițe de wellness și nutriție din Australia a stârnit o amplă dezbatere despre riscurile nașterilor fără asistență medicală. Stacey Warnecke, în vârstă de doar 30 de ani, și-a pierdut viața la scurt timp după ce a născut acasă, în urma unei hemoragii postpartum severe care nu a putut fi controlată la timp.
Tragedie după o naștere planificată acasă
Stacey Warnecke, cunoscută și sub numele de Stacey Hatfield în mediul online, locuia în Melbourne și alesese să aducă pe lume copilul prin metoda cunoscută drept „freebirth”, o naștere desfășurată fără medic, moașă sau alt specialist medical calificat.
Alături de ea s-au aflat soțul său și o femeie care oferea sprijin emoțional în timpul nașterii, fără a avea însă pregătire medicală oficială. Bebelușul a supraviețuit, însă mama sa a murit câteva ore mai târziu, în ciuda eforturilor medicilor.
Starea tinerei s-a agravat rapid după naștere
Potrivit informațiilor prezentate în cadrul anchetei medico-legale, travaliul a început la sfârșitul lunii septembrie 2025, iar copilul s-a născut în dimineața zilei de 29 septembrie.
Primele minute după naștere păreau să decurgă normal, însă situația s-a schimbat dramatic după eliminarea placentei. Stacey a început să piardă cantități importante de sânge, iar starea sa fizică s-a deteriorat rapid.
Martorii au relatat că tânăra a devenit extrem de slăbită, avea dificultăți de respirație și prezenta semne evidente de șoc hemoragic.
Ambulanța a fost chemată când situația devenise critică
Unul dintre aspectele analizate de anchetatori este întârzierea solicitării ajutorului medical. Deși starea femeii se agrava vizibil, apelul la serviciile de urgență a fost efectuat abia după mai multe ore.
Când paramedicii au ajuns la locuință, Stacey era foarte palidă, avea tensiunea arterială aproape imposibil de detectat și prezenta simptome grave cauzate de pierderea masivă de sânge.
Echipajele medicale au încercat să o stabilizeze și au transportat-o de urgență la spital, însă complicațiile deveniseră deja extrem de severe.
Medicii au luptat ore întregi pentru a-i salva viața
Ajunsă la spital, influencerița a intrat în stop cardiac. Echipele medicale au efectuat intervenții complexe, inclusiv operații de urgență și multiple transfuzii de sânge.
Potrivit informațiilor prezentate în instanță, cazul a necesitat utilizarea unor cantități uriașe de sânge și resurse medicale. În ciuda tuturor eforturilor depuse, Stacey Warnecke a suferit un nou stop cardiac și a fost declarată decedată.
Medicii legiști au stabilit că decesul a fost provocat de o hemoragie postpartum, una dintre cele mai grave complicații care pot apărea după naștere.
De ce a refuzat îngrijirea medicală
Ancheta a scos la iveală faptul că Stacey avea rezerve față de sistemul medical și se temea de eventuale intervenții care ar fi putut apărea în timpul sarcinii sau al nașterii.
Potrivit mărturiilor, influencerița evita anumite investigații medicale și își dorea să controleze cât mai mult procesul nașterii, motiv pentru care a ales varianta unei nașteri complet neasistate.
Specialiștii subliniază însă că o naștere la domiciliu supravegheată de cadre medicale este diferită de conceptul de „freebirth”, unde nu există personal calificat capabil să intervină rapid în situații de urgență.
Cazul readuce în atenție riscurile nașterilor neasistate
Moartea lui Stacey Warnecke a generat un val de reacții în Australia și a relansat discuțiile privind siguranța nașterilor fără asistență medicală.
Experții atrag atenția că hemoragia postpartum este o complicație care poate fi tratată eficient dacă este recunoscută și gestionată rapid într-un cadru medical adecvat. În lipsa intervenției prompte, însă, aceasta poate deveni fatală în doar câteva ore.
Ancheta continuă pentru a stabili toate circumstanțele tragediei și pentru a clarifica dacă o intervenție medicală mai rapidă ar fi putut schimba deznodământul.