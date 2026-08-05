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Extern· 1 min citire
Atac în centrul Londrei. Patru persoane au fost înjunghiate, iar o femeie a fost reținută de poliție
FOTO: Captură X
Momente de panică pe o stradă din apropierea pieței Covent Garden din Londra, unde patru bărbați au fost înjunghiați miercuri. O femeie a fost arestată, iar poliția susține că este vorba despre un incident legat de sănătatea mintală, relatează Reuters.
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