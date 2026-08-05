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Atac în centrul Londrei. Patru persoane au fost înjunghiate, iar o femeie a fost reținută de poliție

FOTO: Captură X

FOTO: Captură X

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Scris de Realitatea.NET Publicat: 5 aug. 2026, 17:44

Momente de panică pe o stradă din apropierea pieței Covent Garden din Londra, unde patru bărbați au fost înjunghiați miercuri. O femeie a fost arestată, iar poliția susține că este vorba despre un incident legat de sănătatea mintală, relatează Reuters.

Foarfece confiscate de polițiști la locul atacului

Femeia, în vârstă de aproximativ 40 de ani, a fost arestată sub suspiciunea de deţinere de armă ofensivă şi agresiune şi se află în continuare în arest.

„Agenţii de poliţie au confiscat o pereche de foarfece la faţa locului”, a transmis Poliţia Metropolitană.

Patru bărbaţi, în vârstă de 34, 39, 42 şi 52 de ani, au fost găsiţi cu răni provocate prin înjunghiere. Aceștia au primit îngrijiri medicale la faţa locului, înainte de a fi transportaţi la un centru de traumatologie din apropiere, a declarat un purtător de cuvânt al Serviciului de Ambulanţă din Londra.

Incidentul s-a petrecut pe strada Endell, la aproximativ 400 de metri de piaţa Covent Garden, una dintre cele mai cunoscute atracţii turistice din Londra, renumită pentru artiștii stradali și zonele comerciale.

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