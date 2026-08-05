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Extern· 2 min citire

Europa se încălzește de două ori mai repede decât restul lumii. Motivul pentru care orașele europene sunt lovite de caniculă

FOTO: Colaj Realitatea.NET

FOTO: Colaj Realitatea.NET

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 aug. 2026, 18:38
SursăRealitatea PLUS

Europa se confruntă cu efectele tot mai grave ale schimbărilor climatice, după ce a fost confirmată drept continentul care se încălzește cel mai rapid din lume. Valurile de căldură din ultimele luni au adus temperaturi de peste 35 de grade Celsius în numeroase state, iar bilanțul victimelor provocate de caniculă a depășit 10.000 de decese, potrivit specialiștilor.

Temperaturile au crescut cu dublul ritmului mediu global

”Asta înseamnă că se trage în sus aer cald din Africa de Nord, din Sahara și de aceea avem căldura asta atât de intensă. Se mișcă foarte încet și înseamnă și că nu prea există vânt, nicio briză pentru o pauză”, a declarat Clair Barnes, cercetător britanic.

Potrivit meteorologilor, din 1980 și până în prezent, temperaturile au crescut cu dublul ritmului mediu global. Față de era preindustrială, temperatura medie în Europa a urcat deja cu 2,5 grade Celsius, în timp ce media globală pe termen lung abia se apropie de pragul de 1,5 grade Celsius.

Experții au explicat că orașele europene sunt afectate semnificativ de caniculă și din cauza arhitecturii. Orașele din nordul și centrul continentului au fost, așadar, construite pentru a proteja locuitorii de frig.

În cartierele din Sevilla, se creează un efect de venturi, așa cum îl numesc specialiștii. Mai exact, aerul este accelerat datorită aleilor înguste care dau în piețe deschise. Acolo, oamenii vopsesc pereții cu alb pentru a redirecționa până la 90% din radiația solară și amplasează copertine mari din pânză.

În Berlin, autoritățile au apelat la conceptul de oraș-burete. Asfaltul vechi a fost scos și s-au amenjata grădini de ploaie. Vorbim despre spații verzi, unde apa de ploaie este colectată și infiltrată în sol.

Oamenii își doresc instalarea mai multor unități de aer condiționat, însă în mai multe orașe istorice, legislația interzice montarea acestora pe fațadele clădirilor. Cu toate astea, deși răcorește interiorul unui apartament, aerul condiționat eliberează căldură reziduală pe stradă, amplificând efectul de insulă termică urbană.

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