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Extern· 2 min citire
Europa se încălzește de două ori mai repede decât restul lumii. Motivul pentru care orașele europene sunt lovite de caniculă
FOTO: Colaj Realitatea.NET
Publicat5 aug. 2026, 18:38
SursăRealitatea PLUS
Europa se confruntă cu efectele tot mai grave ale schimbărilor climatice, după ce a fost confirmată drept continentul care se încălzește cel mai rapid din lume. Valurile de căldură din ultimele luni au adus temperaturi de peste 35 de grade Celsius în numeroase state, iar bilanțul victimelor provocate de caniculă a depășit 10.000 de decese, potrivit specialiștilor.
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