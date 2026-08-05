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Extern· 1 min citire

Fosta ambasadoare a Ucrainei în SUA a intrat în atenția procurorilor. Ce acuzații sunt investigate

Olga Stefanîșina. Foto: Profimedia

Olga Stefanîșina. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 aug. 2026, 18:31
Actualizat5 aug. 2026, 18:24
SursăAgerpres

Olga Stefanîșina, care s-a retras recent din postul de ambasadoare a Ucrainei în SUA, este investigată de oficiali ucraineni anti-corupție, relatează media locale miercuri, potrivit dpa.

Potrivit relatărilor, o instanță anticorupție analizează dacă să introducă restricții asupra fostului vicepremier. Nu au fost făcute publice detalii privind acuzații specifice.

Stefanîșina a fost ambasadoare a Ucrainei în SUA până săptămâna trecută. Informațiile că va demisiona la jumătatea lunii trecute au marcat începutul unei remanieri guvernamentale majore inițiate de președintele Volodimir Zelenski.

Potrivit relatărilor din presă, mama Olgăi Stefanîșina a cumpărat un apartament în centrul Kievului în 2022, primul an al invaziei Rusiei la scară mare, la un preț mult sub valoarea de piață.

La momentul respectiv, Stefanîșina era vicepremier și ministru al justiției. Ea a respins în mod repetat acuzațiile de corupție.

În pofida anilor de eforturi de reformă, Ucraina continuă să fie percepută de Transparency International drept una dintre cele mai corupte țări din Europa, notează dpa.

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