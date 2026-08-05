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Extern· 1 min citire
Fosta ambasadoare a Ucrainei în SUA a intrat în atenția procurorilor. Ce acuzații sunt investigate
Olga Stefanîșina. Foto: Profimedia
Publicat5 aug. 2026, 18:31
Actualizat5 aug. 2026, 18:24
SursăAgerpres
Olga Stefanîșina, care s-a retras recent din postul de ambasadoare a Ucrainei în SUA, este investigată de oficiali ucraineni anti-corupție, relatează media locale miercuri, potrivit dpa.
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