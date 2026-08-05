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Probleme pentru Ucraina. Livrările unei arme esențiale s-au prăbușit de la începutul anului

Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 aug. 2026, 18:11
SursăAgerpres

Aliații Ucrainei au furnizat acesteia de la începutul anului în curs numai o treime din rachetele interceptoare livrate în aceeași perioadă a anului trecut, a declarat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în timp ce Rusia își intensifică atacurile cu drone și rachete, relatează Reuters.

Ucraina nu a avut niciodată de la începutul războiului cu Rusia suficiente rachete interceptoare Patriot, fabricate în SUA și capabile să doboare rachete balistice rusești. Însă, în ultimele săptămâni, insuficiența acestor rachete a devenit tot mai evidentă, după ce în luna iulie Rusia a lansat, în medie, câte o salvă de rachete și drone asupra Ucrainei la fiecare trei zile.

'Și nu este doar un fenomen din vara aceasta, la fel a fost în fiecare perioadă din prima jumătate a anului 2026', a adăugat Zelenski, într-un mesaj pe aplicația Telegram.

În ceea ce a devenit un tipar în ultimele săptămâni, în atacul rusesc din noaptea de marți spre miercuri antiaeriana ucraineană nu a reușit să doboare niciuna din cele 24 de rachete balistice rusești și de asemenea niciuna din cele patru rachete de croazieră Zircon.

Potrivit consilierului președintelui Zelenski pentru dezvoltarea tehnologiei de apărare, Sergii Beskrestnov, Rusia este capabilă să lanseze asupra Ucrainei circa 100 de rachete balistice în fiecare lună. 'Războiul de uzură a intrat într-o nouă fază', remarcă oficialul ucrainean.

În plus față de propriile capacități, Rusia folosește din nou rachete nord-coreene, lansând săptămâna trecută două rachete de acest fel, primele după luna august anul trecut.

O unitate de rachete nord-coreene a început desfășurarea în vestul Rusiei și ar putea fi echipată cu 120 de rachete balistice (KN-23 sau KN-24) și 6 lansatoare, potrivit serviciului ucrainean de informații militare.

În condițiile posibilităților limitate pentru achiziții de rachete interceptoare, mai ales pe fondul diminuării stocurilor în urma războiului din Orientul Mijlociu, o posibilă modalitate prin care Ucraina ar putea contracara atacurile este să lovească lansatoarele de rachete rusești, consideră unii analiști militari, dar capacitățile actuale ale armatei ucrainene nu permit astfel de atacuri.

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