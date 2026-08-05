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Extern· 2 min citire
Probleme pentru Ucraina. Livrările unei arme esențiale s-au prăbușit de la începutul anului
Volodimir Zelenski. Foto: Profimedia
Publicat5 aug. 2026, 18:11
SursăAgerpres
Aliații Ucrainei au furnizat acesteia de la începutul anului în curs numai o treime din rachetele interceptoare livrate în aceeași perioadă a anului trecut, a declarat miercuri președintele ucrainean Volodimir Zelenski, în timp ce Rusia își intensifică atacurile cu drone și rachete, relatează Reuters.
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