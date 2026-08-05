Putin lovește din nou. Rușii plecați din țară și condamnați în lipsă rămân fără bani, proprietăți și pașapoarte

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un nou pachet legislativ care înăsprește semnificativ măsurile împotriva cetățenilor ruși aflați în străinătate și condamnați în lipsă. Noile prevederi prevăd blocarea bunurilor și conturilor, restricții privind serviciile bancare și consulare, dar și alte limitări care îi vizează inclusiv pe opozanții Kremlinului.
În aceeași zi, liderul de la Kremlin a promulgat și alte acte normative care introduc un cadru strict pentru tranzacțiile cu criptomonede și extind accesul autorităților la informații confidențiale din industria alimentară.
Rușii condamnați în lipsă vor fi incluși într-un registru special
Noua lege se aplică cetățenilor ruși care locuiesc în afara țării și au fost condamnați în lipsă, atât pentru infracțiuni, cât și pentru anumite contravenții administrative.
Printre acestea se numără încălcarea legislației privind „agenții străini”, implicarea în „organizații indezirabile”, „discreditarea” armatei ruse, apelurile la sancțiuni împotriva Rusiei sau contestarea integrității teritoriale a statului.
Aceste prevederi au fost folosite frecvent în ultimii ani împotriva activiștilor anti-război, jurnaliștilor independenți și opozanților politici care au părăsit Rusia după declanșarea invaziei la scară largă în Ucraina, scrie The Moscow Times.
Ministerul Justiției va administra un registru oficial al persoanelor considerate că se sustrag executării pedepselor din străinătate. Procurorul general al Rusiei și adjuncții săi vor avea competența de a introduce persoane pe această listă.
Conturile și proprietățile vor fi blocate
Datele din registru vor fi puse la dispoziția mai multor instituții, printre care Ministerul de Interne, Serviciul Federal de Securitate (FSB), Serviciul Federal al Penitenciarelor (FSIN), Serviciul Federal al Executorilor Judecătorești, Fiscul, registrul proprietăților și Banca Centrală a Rusiei.
Persoanele incluse în registru nu vor mai putea utiliza servicii bancare la distanță și nici platformele online pentru accesarea serviciilor publice sau municipale.
Totodată, fondurile și celelalte active pe care le dețin vor fi înghețate, iar orice tranzacție care implică bunurile lor va fi blocată.
Fără pașapoarte noi și fără acces la mai multe drepturi
Noile măsuri afectează și serviciile consulare. Ambasadele și consulatele Rusiei nu vor mai putea elibera pașapoarte noi sau majoritatea documentelor oficiale persoanelor aflate pe această listă.
Singura excepție prevăzută de lege este emiterea unui certificat care confirmă faptul că persoana este în viață.
În plus, cei incluși în registru nu vor putea să se înregistreze ca persoane fizice autorizate sau lucrători independenți, nu vor avea acces la plăți din partea statului, nu vor putea contracta credite și nici nu vor putea împuternici alte persoane să acționeze în numele lor prin procură.
Organizația pentru drepturile omului Perviy Otdel a apreciat anterior că amploarea acestor restricții seamănă cu „privarea efectivă de cetățenie”.
„Statul își păstrează jurisdicția și controlul asupra persoanei și continuă să îi ceară executarea pedepsei, însă nu îi mai oferă o parte semnificativă dintre drepturile asociate în mod normal cetățeniei”, au transmis reprezentanții organizației.
Rusia introduce reguli stricte și pentru criptomonede
Separat, Vladimir Putin a promulgat o lege care legalizează tranzacționarea criptomonedelor începând cu 1 septembrie, însă doar sub supravegherea strictă a Băncii Centrale a Rusiei.
Utilizarea criptomonedelor pentru efectuarea plăților pe teritoriul Rusiei va rămâne interzisă. Activele digitale vor putea fi cumpărate și vândute exclusiv prin instituții reglementate de banca centrală, precum burse, brokeri, administratori de active, platforme de schimb și depozitari digitali.
Investitorii vor fi obligați să promoveze un test înainte de a putea tranzacționa. Cei care nu sunt considerați investitori calificați, categorie care reprezintă aproximativ 98% dintre participanții la piață, vor putea cumpăra criptomonede în valoare de cel mult 300.000 de ruble pe an prin fiecare intermediar.
Pentru a putea fi tranzacționate pe burse, criptomonedele trebuie să fi avut în ultimii doi ani o capitalizare medie de piață de peste 5 trilioane de ruble și un volum mediu zilnic al tranzacțiilor de cel puțin 1 trilion de ruble.
Potrivit declarațiilor anterioare ale prim-viceguvernatorului Băncii Centrale, Vladimir Chiștiuhin, Bitcoin, Ether și stablecoin-ul USDT îndeplinesc aceste condiții.
Legea nu introduce restricții privind utilizarea criptomonedelor în decontările transfrontaliere, iar platformele de schimb și depozitarii digitali vor avea termen până la 1 iulie 2027 pentru obținerea licențelor necesare.
Autoritățile vor avea acces la date confidențiale din industria alimentară
Un alt act normativ semnat de Vladimir Putin permite unor instituții ale statului să obțină informații confidențiale despre producătorii și comercianții din sectorul alimentar.
Autoritățile vor putea avea acces la date privind tranzacțiile, prețurile, vânzările, veniturile, cheltuielile și profiturile companiilor.
Legea va intra în vigoare la 1 ianuarie 2027 și are ca scop monitorizarea evoluției prețurilor pe întregul lanț de aprovizionare și identificarea cauzelor care duc la creșteri bruște ale acestora.
Guvernul rus va stabili lista produselor vizate, care este așteptată să includă alimente de bază precum carnea, legumele, laptele și cerealele, produse utilizate și de agenția națională de statistică Rosstat în calculul inflației.
Anterior, ministrul adjunct al Industriei și Comerțului, Roman Cekușov, declara că accesul la aceste informații va permite autorităților să „limiteze rapid adaosurile comerciale la produsele de importanță socială și să prevină comportamentul incorect al participanților la piață”.
Reprezentanții industriei de retail au avertizat însă că accesul instituțiilor statului la date brute privind tranzacțiile comerciale ar putea crește riscul divulgării unor informații confidențiale.