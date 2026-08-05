Putin lovește din nou. Rușii plecați din țară și condamnați în lipsă rămân fără bani, proprietăți și pașapoarte

Publicat 5 aug. 2026, 16:54 Sursă The Moscow Times

Președintele Rusiei, Vladimir Putin, a semnat un nou pachet legislativ care înăsprește semnificativ măsurile împotriva cetățenilor ruși aflați în străinătate și condamnați în lipsă. Noile prevederi prevăd blocarea bunurilor și conturilor, restricții privind serviciile bancare și consulare, dar și alte limitări care îi vizează inclusiv pe opozanții Kremlinului.

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