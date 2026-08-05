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Extern· 2 min citire
Disney deschide comoara companiei pentru TikTok. Milioane de utilizatori vor avea acces la producțiile Marvel și Star Wars
Disne. Foto: Profimedia
Publicat5 aug. 2026, 19:22
SursăAgerpres
Gigantul american din industria divertismentului Disney a anunțat miercuri un parteneriat cu TikTok care permite utilizarea unor fragmente din filmele și serialele sale în videoclipurile scurte publicate pe rețeaua de socializare asiatică, informează AFP.
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