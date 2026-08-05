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Disney deschide comoara companiei pentru TikTok. Milioane de utilizatori vor avea acces la producțiile Marvel și Star Wars

Disne. Foto: Profimedia

Disne. Foto: Profimedia

Realitatea.NET
Scris deRealitatea.NET
Publicat5 aug. 2026, 19:22
SursăAgerpres

Gigantul american din industria divertismentului Disney a anunțat miercuri un parteneriat cu TikTok care permite utilizarea unor fragmente din filmele și serialele sale în videoclipurile scurte publicate pe rețeaua de socializare asiatică, informează AFP.

'TikTok le va oferi creatorilor săi acces la resurse asociate cu sute de filme și de seriale extrase din imensul catalog de francize emblematice și proprietăți intelectuale deținute de Disney', a transmis compania americană într-un comunicat, menționând în special producții din universurile cinematografice Pixar, Marvel și 'Star Wars'.

Acest acord va fi lansat într-o fază-pilot în Statele Unite în lunile următoare înainte să fie extins și în alte țări, a transmis Disney. Creatorii de conținuturi care participă la acest program își vor vedea videoclipurile difuzate și într-o nouă rubrică a platformei Disney+.

'Conținuturile create de fani joacă un rol din ce în ce mai important în modul în care segmentele de public descoperă și se implică (...) în divertisment', potrivit grupului Disney.

Grupul american a anunțat, de asemenea, miercuri, o cifră de afaceri trimestrială în creștere cu 7%, o creștere bazată pe parcurile sale de distracții, catalogul său de streaming și succesul din cinematografe al filmului 'Toy Story 5', în pofida unui profit net care a scăzut la jumătate în raport cu anul trecut.

Încasările obținute de filmul 'Toy Story 5' au depășit pragul de 1 miliard de dolari în box-office-ul mondial.

În schimb, Disney a admis că alte producții ale sale, precum 'Star Wars: The Mandalorian and Grogu' și versiunea cu scene live-action a animației 'Moana' au realizat 'performanțe inferioare' așteptărilor sale.

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