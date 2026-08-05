Disney deschide comoara companiei pentru TikTok. Milioane de utilizatori vor avea acces la producțiile Marvel și Star Wars

Publicat 5 aug. 2026, 19:22 Sursă Agerpres

Gigantul american din industria divertismentului Disney a anunțat miercuri un parteneriat cu TikTok care permite utilizarea unor fragmente din filmele și serialele sale în videoclipurile scurte publicate pe rețeaua de socializare asiatică, informează AFP.

Distribuie articolul

Mai multe articole despre disneytiktokStar Wars