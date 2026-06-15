Fals viral despre „îndepărtarea coastelor” promovat de o influenceriță. O tânără spune că și-a îndepărtat 20 de coaste

Un videoclip devenit viral pe rețelele sociale a readus în atenție un mit medical extrem de răspândit: ideea că o persoană și-ar putea îndepărta coastele pentru a obține o talie extrem de subțire și că aceste oase ar putea fi ulterior vândute. Afirmațiile aparțin unei influencerițe nigeriene cunoscute online sub numele de Arike Snow, însă nu sunt susținute de nicio dovadă medicală sau științifică.
Declarații virale și reacții intense online
Într-un clip distribuit masiv pe platformele sociale, influencerița a susținut că ar fi trecut printr-o procedură prin care i-ar fi fost „îndepărtate coastele”, afirmând chiar că ar mai avea doar patru coaste în corp, dintre care unele ar fi deformate.
Mai mult, aceasta a afirmat că o parte dintre aceste coaste ar fi fost vândute individual, la prețul de aproximativ 600 de dolari bucata, acumulând în total în jur de 12.000 de dolari.
Afirmațiile, prezentate într-un ton calm și detașat, au stârnit reacții puternice în mediul online, unde videoclipul a fost rapid redistribuit și intens dezbătut.
Ce spun specialiștii: imposibil din punct de vedere medical
Medicii și anatomia umană contrazic categoric aceste declarații. Un adult are în mod normal 24 de coaste (12 perechi), iar îndepărtarea lor în scop estetic este considerată un mit urban fără bază reală în practica medicală modernă.
Specialiștii subliniază că nu există proceduri chirurgicale etice sau aprobate care să permită „vânzarea” sau îndepărtarea coastelor în modul descris. În plus, intervențiile asupra cutiei toracice sunt extrem de riscante și sunt realizate doar în situații medicale grave, nu pentru modificări estetice extreme.
Ideea de „îndepărtare a coastelor” circulă de zeci de ani ca legendă urbană asociată standardelor nerealiste de frumusețe. Cazul viral nu face decât să reactiveze această credință falsă, amplificată de impactul platformelor sociale și de dorința de senzațional.
În realitate, specialiștii avertizează că astfel de informații pot contribui la răspândirea unor percepții distorsionate despre corpul uman și chirurgie estetică.
Deși declarațiile influenceriței au generat milioane de vizualizări și discuții aprinse, comunitatea medicală este unanimă: povestea despre „coaste vândute” nu are fundament științific și rămâne un mit complet fals.