Fals viral despre „îndepărtarea coastelor” promovat de o influenceriță. O tânără spune că și-a îndepărtat 20 de coaste

Scris de Realitatea.NET Publicat: 15 iun. 2026, 21:01

Un videoclip devenit viral pe rețelele sociale a readus în atenție un mit medical extrem de răspândit: ideea că o persoană și-ar putea îndepărta coastele pentru a obține o talie extrem de subțire și că aceste oase ar putea fi ulterior vândute. Afirmațiile aparțin unei influencerițe nigeriene cunoscute online sub numele de Arike Snow, însă nu sunt susținute de nicio dovadă medicală sau științifică.

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