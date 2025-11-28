Accident fatal pe fondul neatenției

Evenimentul tragic s-a petrecut în 2021, când Laila Barnard-Wigley conducea cu viteză pentru a ajunge la o programare la salon. În timp ce încerca să își croiască rapid drumul prin trafic, aceasta a intrat în coliziune cu mașina în care se aflau Dean Yarrow, 33 de ani, și partenera sa, Faye Wardle, 32 de ani.

Impactul a fost devastator. Autoturismul celor doi părinți a fost zdrobit, iar echipajele medicale sosite la fața locului nu au mai reușit să le salveze viața. Cei doi au fost declarați decedați la scurt timp după producerea accidentului.

În urmă au lăsat un copil de numai doi ani, rămas orfan de mamă și tată în aceeași zi.

Șoferița a recunoscut vina și își așteaptă verdictul

Inițial, tânăra șoferiță a fost acuzată de omor, însă capetele de acuzare au fost retrase ulterior, iar dosarul a fost rejudecat. Laila Barnard-Wigley a admis două acuzații legate de producerea accidentului, iar instanța urmează să pronunțe sentința în luna ianuarie.

Anchetatorii au subliniat că dosarul a fost dificil din cauza dramatismului situației și a pierderilor suferite de familiile victimelor.

„A fost un caz cu un impact emoțional enorm, în urma căruia un băiețel a rămas fără părinți, iar rudele celor doi continuă să își poarte durerea. Ancheta a fost una de durată și extrem de complexă. Le mulțumesc familiilor pentru răbdarea și forța cu care au trecut prin acest proces”, a declarat Rob Mazingham, investigatorul principal al cazului, citat de The Sun.