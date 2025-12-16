UPDATE 21:30 - Planul de pace discutat cu SUA, aproape să ajungă la Moscova. Zelenski: „Ne sprijinim pe cinci documente”

Președintele Ucrainei, Volodimir Zelenski, a anunțat marți că propunerile de pace discutate cu oficialii americani s-ar putea concretiza în curând, urmând ca acestea să fie prezentate Kremlinului.

Potrivit liderului ucrainean, planul de pace revizuit, elaborat împreună cu Statele Unite, ar putea ajunge la Moscova în câteva zile, în urma negocierilor purtate la Berlin.

Zelenski a părăsit Germania optimist, afirmând că a primit garanții esențiale de securitate din partea partenerilor europeni și a Washingtonului, notează The Independent.

UPDATE 20:20 - În toiul negocierilor de pace, Rusia anunță cucerirea unui punct strategic important în nord-estul Ucrainei

Rusia anunţă marţi că a preluat ”controlul” Kupianskului, un oraş-cheie situat în nord-estul Ucrainei, în oblastul Harkov, după ce forţe ucrainene au revendicat recucerirea mai multor cartiere ale oraşului de la armata rusă, în pofida unor progrese, luni, la Berlin la negocieri în vederea unui plan de pace între cei doi beligeranţi, relatează AFP.

Rusia face acest anunţ după ce preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski s-a felicitat luni cu privire la ”progrese” în negocierile cu Statele Unite în vederea opririi războiului cu Rusia, iar europenii propun o Forţă Multinaţională care să garanteze o pace în Ucraina.

UPDATE 18:30 - Garanțiile de securitate pentru Ucraina sunt pregătite, anunță Zelenski

Preşedintele ucrainean Volodimir Zelenski a declarat marţi că există un document în care mai multe ţări detaliază ce fel de garanţii de securitate sunt dispuse să ofere Ucrainei după încheierea războiului cu Rusia, inclusiv o posibilă desfăşurare de trupe, dar a adăugat că acest document va fi făcut public numai după ce va intra în vigoare un armistiţiu, despre care Rusia a transmis însă că va fi posibil numai în condiţiile încheierii unui acord de pace şi a reamintit că în niciun caz nu va accepta vreo desfăşurare de trupe NATO în Ucraina, relatează agenţia EFE, potrivit Agepres.

UPDATE 15:50 - Liderii mai multor ţări au semnat tratatul care înfiinţează organismul internaţional pentru despăgubiri de război datorate Ucrainei

Peste 50 de state şi UE au elaborat o convenţie a Consiliului Europei pentru înfiinţarea comisiei, care va intra în vigoare după ce va fi ratificată de 25 de semnatari, cu condiţia să se asigure fonduri suficiente pentru finanţarea activităţii sale.

Peste 35 de ţări şi-au exprimat deja sprijinul pentru comisie.

Comisia - a doua parte a unui mecanism internaţional de compensare pentru Ucraina - va examina, evalua şi decide cu privire la cererile depuse la Registrul daunelor pentru Ucraina, creat de Consiliul Europei în 2023, şi va stabili compensaţiile acordate de la caz la caz.

Cererile pot fi depuse pentru daune, pierderi sau vătămări cauzate de actele Rusiei comise în sau împotriva Ucrainei la data invaziei din 24 februarie 2022 sau după aceasta. Cererile, care acoperă încălcări ale dreptului internaţional, pot fi depuse de persoanele fizice afectate, de companii sau de statul ucrainean, se arată într-un proiect al propunerii.

Zeci de personalităţi din Europa şi din afara acesteia, printre care şefa politicii externe a Uniunii Europene, Kaja Kallas, au participat la o conferinţă de o zi, organizată în comun de Ţările de Jos şi Consiliul Europei, cel mai mare grup pentru drepturile omului de pe continent, care reuneşte 46 de ţări.

Întâlnirea a coincis cu demersul diplomatic iniţiat de SUA pentru a pune capăt războiului din Ucraina.

Ministrul olandez de externe, David van Weel, a subliniat importanţa reparaţiilor pentru victimele ucrainene. „Fără asumarea responsabilităţii, un conflict nu poate fi rezolvat pe deplin. Şi o parte din această asumare a responsabilităţii este şi plata daunelor cauzate”, a declarat el reporterilor. „Aşadar, consider că este un pas important astăzi faptul că înfiinţăm o comisie pentru despăgubiri şi că semnăm un tratat în acest sens”, a declarat el.

UPDATE 14:20 - Zelenski spune că Ucraina şi SUA ar putea organiza noi negocieri de pace în SUA în acest weekend

Preşedintele Volodimir Zelenski a declarat, după zile de negocieri intense la Berlin, că echipele ucrainene şi americane se pregătesc să organizeze o nouă rundă de discuţii pe tema planului de pace, în Statele Unite, posibil încă din acest weekend, după ce Washingtonul se va consulta cu Moscova, relatează Kyiv Post.

Liderul de la Kiev a declarat că echipele ucrainene şi americane finalizează documentele care vor contura următoarea etapă a discuţiilor.

„Astăzi sau mâine (miercuri - n.r.) vom finaliza documentele. Apoi, echipa americană va avea consultări cu ruşii. După aceea, negociatorii se vor întâlni cu preşedintele american, iar apoi echipele noastre se vor reuni din nou în Statele Unite.

S-ar putea întâmpla chiar în acest weekend”, a spus Zelenski.

El a afirmat că rezultatul discuţiilor va determina paşii următori, inclusiv dacă va avea loc o întâlnire la nivel de lideri între Ucraina şi SUA.

UPDATE 13:40 - „Rusia își va muta forțele la granița NATO”. Țările de pe flancul estic, inclusiv România, fac eforturi pentru consolidarea securității în regiune

Statele de pe flancul estic vor încerca să adopte capacități militare comune în domenii precum apărarea antiaeriană, dronele și forțele terestre. De asemenea, vor discuta despre modul de transport al armamentului și trupelor pe continent, scriu Reuters și Financial Times.

UPDATE 13:21 - Premieră în negocierile de pace: SUA promit să acționeze militar dacă Rusia atacă din nou Ucraina. Un lider european laudă noua unitate între aliații Kievului.

Dacă Rusia va ataca din nou Ucraina, Statele Unite vor răspunde militar, a declarat premierul polonez Donald Tusk, care a participat la summit-ul de la Berlin privind pacea în Ucraina.

UPDATE 12:48 - Kremlinul anunță că nu vrea un armistițiu de Crăciun, care să permită Kievului să se pregătească pentru noi lupte

Purtătorul de cuvânt al lui Vladimir Putin a susținut că Rusia nu va participa la un astfel de armistițiu, dacă Ucraina se concentrează pe „soluții pe termen scurt, neviabile”, scrie Reuters.

UPDATE 12:45- Președintele României: ”Sunt destul de pesimist cu privire la intenția Rusiei de a avea o pace în perioada imediat următoare”

Președintele României, Nicușor Dan, a declarat, marți, la Helsinki, înainte de a participa la Summitul UE de pe Flancul de Est, că este ”pesimist” privind intenția Rusiei de a încheia o pace în perioada următoare.

”Ce este important pentru noi este să oferim Ucrainei posibilitățile pentru a avea un spate în negocierile pe care le desfășoară. Asta înseamnă posibilitatea financiară de a desfășura războiul mai departe și înseamnă garanții de securitate pentru perioada imediată după război. Eu, personal, sunt destul de pesimist cu privire la intenția Rusiei de a avea o pace în perioada imediat următoare, dar de partea noastră trebuie să fim pregătiți să oferim Ucrainei toate mecanismele necesare pentru a negocia asta”, a spus șeful statului.

Referitor la reuniunea la care participă în Finlanda, liderul de la Cotroceni a reamintit că există atât în cadrul NATO, cât și în cadrul Uniunii Europene mai multe programe pentru Flancul Estic și ”scopul acestei întâlniri este de a operaționaliza între țările din Flancul Estic aceste programe și în special Programul european dedicat Flancului Estic”.

Mai mult, Nicușor Dan a evidențiat că în cadrul NATO și corespondent în planuri aprobate de CSAT ”există toate scenariile posibile, numai că ce e important pentru noi acum este, pe de o parte, să sprijinim Ucraina să păstreze linia frontului și în tot acest timp, ani, care urmează, să ne înarmăm astfel încât să descurajăm orice potențial de agresiune viitoare”.

UPDATE 12:00 - Rusia afirmă că deține ”controlul” asupra orașului Kupiansk

Rusia a anunțat marți că deține ”controlul” asupra Kupiansk, oraș cheie din nord-estul Ucrainei, unde forțele ucrainene au revendicat recent recucerirea mai multor cartiere de la armata rusă, relatează AFP.

”Orașul Kupiansk este sub controlul celei de a 6-a armate ruse”, a declarat agenției de știri ruse TASS Leonid Șarov, purtător de cuvânt al grupării militare ruse Zapad, desfășurată în această zonă.

Acest anunț intervine în contextul în care președintele ucrainean Volodimir Zelenski și-a exprimat luni satisfacția privind ”progresul” în negocierile cu SUA pentru a pune capăt războiului cu Rusia, europenii avansând la rândul lor o propunere privind o forță multinațională care să garanteze pacea în Ucraina.

Rusia a anunțat că a capturat Kupiansk în noiembrie, dar Ucraina a pretins ulterior că a recucerit mai multe cartiere.

”Mici grupuri” de soldați ucraineni încearcă ”în fiecare zi”să pătrundă în Kupiansk, a recunoscut Șarov, insistând în același timp că ”toate cartierele sunt sub controlul forțelor ruse”.

UPDATE 11:50 - Moldovenii din Rusia ar putea fi trimiși pe front. Avertismentul MAE din Republica Moldova pentru propriii cetățeni

Moldovenii aflați în Federația Rusă, care solicită permis de ședere ori cetățenia rusă, pot fi obligați să semneze contractul privind serviciu militar și astfel să fie trimiși pe frontul din Ucraina, potrivit unor modificări din legislația rusă. Ministerul Afacerilor Externe de la Chișinău a trimis o adresă în care-și avertizează cetățenii asupra acestui risc.

UPDATE 10:10 - Turcia a doborât o dronă necontrolată care se apropia de spațiul său aerian dinspre Marea Neagră

Turcia a doborât o dronă necontrolată care se apropia de spaţiul său aerian dinspre Marea Neagră, a anunţat Ministerul Apărării de la Ankara, relatează Reuters.

Ministerul turc al Apărării a afirmat că avioanele F-16 turceşti şi ale NATO au fost puse în stare de alertă pentru a asigura securitatea spaţiului aerian turc după detectarea dronei. S-a stabilit că drona era scăpată de sub control şi a fost doborâtă într-o zonă sigură, a adăugat ministerul, dar nu a dat detalii despre tipul sau originea acesteia.

Este pentru prima dată când Turcia anunţă doborârea unei drone de la izbucnirea războiului pe care Rusia îl duce împotriva Ucrainei.

Incidentul survine după ce Turcia a avertizat săptămâna trecută în legătură cu escaladarea conflictului în Marea Neagră, din cauza atacurilor ruseşti asupra porturilor ucrainene, care au avariat trei nave de marfă deţinute de Turcia.

Atacurile asupra porturilor ucrainene au avut loc la câteva zile după ce Moscova a ameninţat că „va izola Ucraina de ieşirea la mare” în urma atacurilor Kievului care au avariat trei petroliere din „flota fantomă” rusă. Acestea se îndreptau spre Rusia pentru a fi încărcate şi a-i exporta petrolul via Marea Neagră.

ȘTIRE INIȚIALĂ:

"Oricum, nu vorbim încă despre un referendum. Documente complexe, decizii complexe. Încercăm să facem totul pentru ca viaţa care nu este uşoară pentru ucraineni, din cauza războiului, să nu fie complicată de anumite decizii", a declarat Zelenski, potrivit Ukrinform.

El a menţionat că, în privinţa problemei teritoriale, în negocierile de pace nu a fost încă posibil să se găsească un compromis.

"Cât despre poziţia "ruşilor", aceasta nu s-a schimbat încă. Ştii că vor Donbasul nostru. Poziţia noastră este practică, reală, corectă, ne menţinem pe ea. Şi nu vrem să renunţăm la Donbasul nostru. Americanii vor să găsească un compromis, propun o "zonă economică liberă". Şi subliniez din nou: o "zonă economică liberă" nu înseamnă că este sub conducerea Federaţiei Ruse. Acestea sunt trăsături importante ale oricărui format de Donbas pentru mine. Nici de jure, nici de facto nu vom recunoaşte Donbasul ca fiind rus – partea care este temporar ocupată. Absolut," a subliniat şeful statului. În acelaşi timp, Zelenski a adăugat că discuţiile vor continua.

"Nu avem încă un consens în această privinţă", a spus preşedintele.

Volodimir Zelenski a purtat discuţii la Berlin cu delegaţia americană condusă de reprezentantul special al preşedintelui Statelor Unite, Steve Whitkoff, şi Jared Kushner.

Ca urmare, Zelenski a remarcat că părţile au poziţii diferite în privinţa problemei teritoriale, clarificând că delegaţia americană la aceste negocieri a exprimat poziţia Federaţiei Ruse şi nu a formulat cereri către Ucraina.