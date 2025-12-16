Dosarul a fost trimis în instanţă în decembrie 2021, iar în octombrie 2023 a fost schimbat judecătorul desemnat iniţial, astfel încât noul complet a fost nevoit să reia judecata de la zero, inclusiv reaudierea martorilor.

Potrivit DNA, angajaţi ai Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist i-ar fi acordat lui Rădulescu, în cursul anului 2016, titlul de "Luptător pentru Victoria Revoluţiei din decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant" lui Cătălin Rădulescu în baza a două declaraţii (din 2015 şi 2016) în care acesta ar fi precizat aspecte neconforme cu realitatea cu privire la activitatea sa revoluţionară în oraşele Timişoara şi Bucureşti în perioada 16 - 21 decembrie 1989.