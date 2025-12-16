Fostul deputat Cătălin Rădulescu „Mitralieră” a fost achitat în dosarul privind obținerea unui certificat de revoluționar

Cătălin Rădulescu a fost deputat PSD de Argeș între 2016 și 2020
Fostul deputat Cătălin Rădulescu, cunoscut ca „Mitralieră”, a fost achitat marți, 16 decembrie, de Curtea de Apel București, într-un dosar în care DNA îl acuza că a primit titlul de „Luptător pentru Victoria Revoluției din decembrie 1989 – Luptător cu Rol Determinant”, deși nu îndeplinea condițiile prevăzute de lege.

Dosarul a fost trimis în instanţă în decembrie 2021, iar în octombrie 2023 a fost schimbat judecătorul desemnat iniţial, astfel încât noul complet a fost nevoit să reia judecata de la zero, inclusiv reaudierea martorilor.

Potrivit DNA, angajaţi ai Secretariatului de stat pentru recunoaşterea meritelor luptătorilor împotriva regimului comunist i-ar fi acordat lui Rădulescu, în cursul anului 2016, titlul de "Luptător pentru Victoria Revoluţiei din decembrie 1989 - Luptător cu Rol Determinant" lui Cătălin Rădulescu în baza a două declaraţii (din 2015 şi 2016) în care acesta ar fi precizat aspecte neconforme cu realitatea cu privire la activitatea sa revoluţionară în oraşele Timişoara şi Bucureşti în perioada 16 - 21 decembrie 1989.

 

 