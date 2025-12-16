Într-o postare pe rețelele de socializare, șeful statului a precizat că susține „ferm obiectivul de a încuraja și dezvolta sportul românesc, de a sprijini tinerii sportivi și de a investi în formarea lor”, însă aceste obiective trebuie realizate cu respectarea Constituției României și a dreptului Uniunii Europene, la care România este parte.

Mai precis, în opinia lui Nicușor Dan, legea ar încălca principiul nediscriminării și libera circulație a lucrătorilor, consacrate atât de Constituție, cât și de tratatele europene, prin raportarea directă la cetățenia sportivilor.

În plus, susține președintele, legea afectează dreptul la muncă, prin limitarea accesului sportivilor europeni la competițiile naționale.

Totodată, în opinia sa, nu sunt respectate cerințele de calitate și claritate a legii, inclusiv prin stabilirea unor sancțiuni contravenționale care depășesc cadrul general prevăzut de legislația în vigoare, fără o derogare expresă.